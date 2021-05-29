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Почту Испании обвинили в расизме из-за марок, символизирующих цвета кожи

Акция была приурочена к годовщине гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда. В почтовой службе объяснили, что коллекция является "отражением болезненной и несправедливой реальности".

29 мая, 05:28

Государственная почтовая служба Испании подверглась критике со стороны активистов борьбы с расизмом после того, как выпустила набор из четырёх марок, символизирующих оттенки кожи, чтобы привлечь внимание к проблеме расового неравенства. Почту обвинили в разрушительном и контрпродуктивном подходе к проблеме равенства, сообщает The Guardian.

Набор "Марок равенства" изображает четыре оттенка кожи, причём чем оттенок светлее, тем дороже стоит марка. Так, цена самой светлой составляет 1,6 евро, а самой тёмной — 0,7 евро. Отмечается, что выпуск коллекции был приурочен к годовщине гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда.

В почтовой службе в ответ на критику пояснили, что ценность человека не должна определяться цветом кожи, а набор марок является "отражением болезненной и несправедливой реальности", которой не должно быть. Однако активисты остались возмущены такой кампанией.

Байден встретился с семьёй афроамериканца Джорджа Флойда в годовщину его гибели

Байден встретился с семьёй афроамериканца Джорджа Флойда в годовщину его гибели

Так, например, историк Антуми Тоасидже, возглавляющий правительственный совет по ликвидации расовой и этнической дискриминации, отметил, что ирония и двусмысленность не помогают решить проблему неравенства. Мадридское отделение неправительственной антирасистской организации SOS Racismo также выразило сожаления по поводу этой инициативы.

Напомним, Джордж Флойд погиб в мае 2020 года после того, как полицейский Дерек Шовин задержал его и применил жёсткий захват, буквально задушив мужчину коленом. После этого жители Миннеаполиса вышли на улицы, начали громить магазины и жечь полицейские участки. К ним присоединились другие города и даже страны, люди массово стали выходить на митинги и шествия.

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В США журналист попал под обстрел при репортаже о годовщине гибели Джорджа Флойда

Ранее сообщалось, что экс-полицейский Шовин по решению присяжных признан виновным в убийстве афроамериканца. Теперь ему грозит до 40 лет тюрьмы. Семья Флойда с радостью восприняла данное решение. Приговор бывшему стражу порядка будет оглашён 16 июня.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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