Почту Испании обвинили в расизме из-за марок, символизирующих цвета кожи

Государственная почтовая служба Испании подверглась критике со стороны активистов борьбы с расизмом после того, как выпустила набор из четырёх марок, символизирующих оттенки кожи, чтобы привлечь внимание к проблеме расового неравенства. Почту обвинили в разрушительном и контрпродуктивном подходе к проблеме равенства, сообщает The Guardian.

Набор "Марок равенства" изображает четыре оттенка кожи, причём чем оттенок светлее, тем дороже стоит марка. Так, цена самой светлой составляет 1,6 евро, а самой тёмной — 0,7 евро. Отмечается, что выпуск коллекции был приурочен к годовщине гибели в США афроамериканца Джорджа Флойда.

В почтовой службе в ответ на критику пояснили, что ценность человека не должна определяться цветом кожи, а набор марок является "отражением болезненной и несправедливой реальности", которой не должно быть. Однако активисты остались возмущены такой кампанией.