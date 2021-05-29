Сексолог объяснил, как можно повысить половое влечение

Для стабильно высокого либидо не нужно слепо следовать какой-то определённой диете. Напротив, как советует сексолог Дмитрий Гарин, необходимо для начала выяснить, какие продукты повышают или понижают его конкретно в вашем случае.

"Для этого необходимо сдать анализы и узнать, в каком состоянии у вас сейчас гормональный фон. Потом нужно добавлять или исключать из рациона продукты, чтобы повысить уровень тестостерона", — поясняет эксперт в беседе с Пятым накалом.

Гарин обращает внимание, что для повышения либидо нередко нужно снизить уровень женского гормона эстрогена. При этом утверждение, что потребление тяжёлой пищи является показателем низкого уровня мужского гормона тестостерона, является лишь мифом. Наоборот, после еды у таких людей идёт прилив крови в области живота и половых органов.

Сексолог говорит, что для повышения либидо в первую очередь необходимо обратить внимание на физическую активность. Но при этом всё очень индивидуально. Вот и овощи: одним помогают, а другим они могут серьёзно снизить сексуальную активность.