В Пентагоне заявили о проработке с Японией вариантов размещения ПРО

Различные варианты размещения элементов противоракетной обороны прорабатываются между оборонными ведомствами США и Японии. Об этом сообщил директор Агентства по ПРО Минобороны США вице-адмирал Джон Хилл.

"На данный момент мы консультируем Министерство обороны Японии, чтобы помочь принять решение по вопросу будущей конфигурации техники, как они могут перевести её на морское базирование", — заявил Хилл.