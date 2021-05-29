В Пентагоне заявили о проработке с Японией вариантов размещения ПРО
Американское оборонное ведомство консультирует японское Минобороны по вопросу перевода системы на морское базирование.
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Различные варианты размещения элементов противоракетной обороны прорабатываются между оборонными ведомствами США и Японии. Об этом сообщил директор Агентства по ПРО Минобороны США вице-адмирал Джон Хилл.
"На данный момент мы консультируем Министерство обороны Японии, чтобы помочь принять решение по вопросу будущей конфигурации техники, как они могут перевести её на морское базирование", — заявил Хилл.
Отметим, что правительство Японии ещё в 2017 году официально одобрило размещение американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Только наземные станции слежения обошлись стране в два млрд долларов.
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