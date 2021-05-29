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В Пентагоне заявили о проработке с Японией вариантов размещения ПРО

Американское оборонное ведомство консультирует японское Минобороны по вопросу перевода системы на морское базирование.

29 мая, 03:50
<p>Фото: © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/SM-3#/media/File:USS_Lake_Erie_(CG-70)_SM-3_start.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikimedia Commons</a></p>

Фото: © Wikimedia Commons

Различные варианты размещения элементов противоракетной обороны прорабатываются между оборонными ведомствами США и Японии. Об этом сообщил директор Агентства по ПРО Минобороны США вице-адмирал Джон Хилл.

"На данный момент мы консультируем Министерство обороны Японии, чтобы помочь принять решение по вопросу будущей конфигурации техники, как они могут перевести её на морское базирование", — заявил Хилл.

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Отметим, что правительство Японии ещё в 2017 году официально одобрило размещение американских комплексов противоракетной обороны Aegis Ashore. Только наземные станции слежения обошлись стране в два млрд долларов.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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