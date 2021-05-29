"Нельзя брать такую": Меладзе рассказал о шокирующем резюме няни для младшей дочери
С супругой они пока справляются со своими обязанностями, но уже подыскивают помощницу на будущее.
Фото © YouTube / Вечерний Ургант
Певец Валерий Меладзе вместе с супругой Алиной Джанабаевой начали поиск няни для своей дочери Агаты. Звёздная пара уже изучила резюме многих кандидаток, и некоторые повергли её в шок.
"Не то чтобы мы сильно ищем, но нам нужна няня. Какие требования? Мы смотрели такие резюме! Там пишут, что няня имеет первый разряд по волейболу, играет на гитаре, фортепиано, есть высшее образование по математике и другим наукам. Я думаю, что нельзя брать такую хорошую няню, — на её фоне мы как родители можем померкнуть", — рассказал музыкант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Музыкант пошутил, что ребёнок на фоне такой няни может и перестать любить своих родителей. На самом деле, как заявляют супруги, для идеальной няни главное — чтобы она любила детей, была спокойна и уравновешенна.
Напомним, девочка появилась на свет 12 апреля. Супруги воспитывают 17-летнего Костю и шестилетнего Луку. А от брака с бывшей женой Ириной Меладзе у исполнителя есть три дочери — Инга, Софья и Арина. Джанабаевой удавалось довольно долго скрывать новость о беременности, впервые она рассказала об этом с уже заметно округлившимся животом.
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