Певец Валерий Меладзе вместе с супругой Алиной Джанабаевой начали поиск няни для своей дочери Агаты. Звёздная пара уже изучила резюме многих кандидаток, и некоторые повергли её в шок.

"Не то чтобы мы сильно ищем, но нам нужна няня. Какие требования? Мы смотрели такие резюме! Там пишут, что няня имеет первый разряд по волейболу, играет на гитаре, фортепиано, есть высшее образование по математике и другим наукам. Я думаю, что нельзя брать такую хорошую няню, — на её фоне мы как родители можем померкнуть", — рассказал музыкант в эфире шоу "Вечерний Ургант" на Первом канале.

Музыкант пошутил, что ребёнок на фоне такой няни может и перестать любить своих родителей. На самом деле, как заявляют супруги, для идеальной няни главное — чтобы она любила детей, была спокойна и уравновешенна.