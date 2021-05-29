Новые правила выдачи загранпаспортов вступают в силу в России

В России с завтрашнего дня, 30 мая, вступают в силу новые правила выдачи заграничных паспортов. Соответствующий приказ МВД был принят ещё в марте.

Как пишет "Парламентская газета", получить документы можно будет только на территории России — живущим за рубежом гражданам для этого придётся приезжать в страну. Сроки выдачи паспорта будут от одного до трёх месяцев. В первом случае — когда гражданин получает документ в регионе, где зарегистрирован. Во втором — по месту пребывания.

Небольшое изменение внесено в условия оплаты госпошлины за выдачу загранпаспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность. Деньги не будут требовать у тех, кто попал в чрезвычайную ситуацию. Остальным придётся платить две тысячи рублей за документ старого образца, пять тысяч — за новый.