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Новые правила выдачи загранпаспортов вступают в силу в России

Документ можно получить только на территории страны — проживающим за рубежом придётся для этого приезжать.

29 мая, 03:18
<p>Фото © ТАСС / Сергей Коньков</p>

Фото © ТАСС / Сергей Коньков

В России с завтрашнего дня, 30 мая, вступают в силу новые правила выдачи заграничных паспортов. Соответствующий приказ МВД был принят ещё в марте.

Как пишет "Парламентская газета", получить документы можно будет только на территории России — живущим за рубежом гражданам для этого придётся приезжать в страну. Сроки выдачи паспорта будут от одного до трёх месяцев. В первом случае — когда гражданин получает документ в регионе, где зарегистрирован. Во втором — по месту пребывания.

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Небольшое изменение внесено в условия оплаты госпошлины за выдачу загранпаспорта взамен утраченного или пришедшего в негодность. Деньги не будут требовать у тех, кто попал в чрезвычайную ситуацию. Остальным придётся платить две тысячи рублей за документ старого образца, пять тысяч — за новый.

Ранее Лайф рассказывал о советах юриста, как не стать жертвой мошенников при получении загранпаспорта.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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