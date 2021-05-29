США не нашли, кого обвинить в новой кибератаке на американские госструктуры

Новая масштабная кибератака на американские государственные структуры пока изучается экспертами США. ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) предпринимают все необходимые меры, но ещё не могут связать атаку с какими-то "игроками".

"Мы подтверждаем сообщения из открытых источников, приписывающие деятельность APT29, также известной как Nobelium. Вместе с тем мы расследуем эту деятельность и не связываем её на данный момент с какими-либо злоумышленниками", — отмечается в тексте заявления CISA.

Там добавили, что хакеры разослали фишинговые письма более чем по семи тысячам адресов, принадлежащих около 350 организациям. В них содержалась вредоносная ссылка.