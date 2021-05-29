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США не нашли, кого обвинить в новой кибератаке на американские госструктуры

Следствие идёт, но связанных с произошедшим "злоумышленников" специалисты ещё не нашли.

29 мая, 02:31
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Новая масштабная кибератака на американские государственные структуры пока изучается экспертами США. ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности (CISA) предпринимают все необходимые меры, но ещё не могут связать атаку с какими-то "игроками".

"Мы подтверждаем сообщения из открытых источников, приписывающие деятельность APT29, также известной как Nobelium. Вместе с тем мы расследуем эту деятельность и не связываем её на данный момент с какими-либо злоумышленниками", — отмечается в тексте заявления CISA.

Там добавили, что хакеры разослали фишинговые письма более чем по семи тысячам адресов, принадлежащих около 350 организациям. В них содержалась вредоносная ссылка.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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