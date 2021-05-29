Многие жители России 10 июня смогут увидеть частичное солнечное затмение, наблюдать его можно будет везде, кроме Дальнего Востока. Для москвичей Солнце станет похожим на откушенное яблоко, потому что Луна перекроет его диск на треть. Об этом рассказал астроном, старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Как пишет РИА Новости, кому повезёт — так это жителям северо-востока Якутии. Там можно будет наблюдать кольцеобразное затмение, когда Луна не полностью перекроет диск звезды даже при совпадении центров космических тел в небе.

"Кстати, интересный факт — это первое за 50 лет кольцеобразное затмение, которое попадает на территорию нашей страны. Полные были, а вот с кольцеобразными как-то не везло", — рассказал Угольников.

Ещё одно солнечное затмение 2021 года будет полным и наступит 4 декабря, однако увидеть его можно будет только из Антарктиды и её окрестностей.