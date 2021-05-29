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Иностранцев предложили завлекать в Сочи уникальными визами

В Госдуме пообещали поддержать такую идею, тем более что сейчас спад пандемии коронавируса уже позволяет думать о привлечении туристов.

29 мая, 01:28
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Сочи для туристов из других стран хотят ввести однократную электронную визу. С такой инициативой выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Соответствующее предложение он озвучил председателю Комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.

"Для нас важны и иностранные туристы, а Сочи — уже давно курорт международного уровня. При поддержке вашего комитета хотим ввести единую электронную однократную визу в аэропорту города. Это упростит въезд иностранных туристов и бизнесменов на курорты края", — сказал Кондратьев.

Слуцкий в свою очередь заверил, что окажет содействие в проработке и реализации этой инициативы. Он уверен, что Краснодарский край добился успехов в борьбе с пандемией, поэтому турпоток необходимо поддержать, в том числе и с помощью введения электронной визы.

"Займёмся решением вопроса, объединив наши усилия и профильных министерств на уровне федерации", — пообещал председатель комитета.

В Сочи хотят ограничить въезд для иногородних авто во время курортного сезона

В Сочи хотят ограничить въезд для иногородних авто во время курортного сезона

Ранее Госдума приняла закон о выдаче виз иностранным туристам на полгода. Раньше задержаться в стране на такой срок можно было только на основе принципа взаимности.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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