Иностранцев предложили завлекать в Сочи уникальными визами

В Сочи для туристов из других стран хотят ввести однократную электронную визу. С такой инициативой выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Соответствующее предложение он озвучил председателю Комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому.

"Для нас важны и иностранные туристы, а Сочи — уже давно курорт международного уровня. При поддержке вашего комитета хотим ввести единую электронную однократную визу в аэропорту города. Это упростит въезд иностранных туристов и бизнесменов на курорты края", — сказал Кондратьев.

Слуцкий в свою очередь заверил, что окажет содействие в проработке и реализации этой инициативы. Он уверен, что Краснодарский край добился успехов в борьбе с пандемией, поэтому турпоток необходимо поддержать, в том числе и с помощью введения электронной визы.

"Займёмся решением вопроса, объединив наши усилия и профильных министерств на уровне федерации", — пообещал председатель комитета.