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Эксперт рассказал, какие сайты мошенники чаще подделывают

Они это делают с целью наживы. Чаще всего предлагаются скидки, за которые на самом деле приходится платить намного больше.

29 мая, 01:24
<p>Фото © Pixabay </p>

Фото © Pixabay

Мошенники чаще всего клонируют ресурсы, специализирующиеся на продаже авиабилетов, билетов на скоростные поезда, а также в театры, кино, на массовые мероприятия. Как отмечает руководитель проекта "КиберМосква" Григорий Пащенко, они действуют по двум принципам: одни действительно продают товар, а у других цель иная.

"Тут есть два варианта. При вводе платёжных данных вы либо лишитесь денег с карты в целом, либо получите на руки совершенно не то, что заказывали. То есть некоторые сайты продают билеты, но это билеты из "банка приколов". Это для того, чтобы вы потом не обратились в полицию, потому что понимаете, что что-то купили, пускай и не то", — сказал Пащенко в интервью радио Sputnik.

Второй вариант предполагает продажу дешёвых билетов. На самом деле вы заплатите гораздо больше. Билеты при этом реально приобретаются, но, как говорит эксперт, сайт выступает в качестве "фильтра" между реальным продавцом и вами. Соответственно, за посредничество берётся свой процент, который, как правило, немаленький.

"Когда вы приобретаете какие-то билеты, всегда нужно тщательно проверять ресурс, на который вы зашли. Если вам действительно хочется приобрести билет со скидкой, посмотрите, кто это рекламирует, обратитесь в настоящую компанию и уточните, есть ли такие скидки, и если да, то как их получить", — посоветовал Пащенко.

Чем нельзя хвастаться в соцсетях: Советы дал эксперт по безопасности

Чем нельзя хвастаться в соцсетях: Советы дал эксперт по безопасности

Ранее Лайф рассказывал, что россиян начали предупреждать о мошенниках даже через таксофоны.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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