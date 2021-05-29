Китайский блогер дал совет, как превратить чеснок в лекарство

Чеснок можно использовать не только как приправу, но и как лекарство — благодаря содержанию в нем аллицина. Чтобы получить это органическое соединение, нужно есть чеснок нарезанным, измельчённым, раздавленным или тушёным в воде, но не сырым. Полезных свойств добавляет растению уксус, уверяет автор китайского блога на Sohu.

"Чеснок богат белком, олигосахаридами, полисахаридами и минералами, а также сульфидами. Уксус не оказывает влияния на эффективность аллицина, а вместо этого даже добавляет ему дополнительные полезные свойства", — приводит слова блогера иноСМИ.

Наряду с этим автор отмечает, что, по мнению китайских докторов, употребление слишком большого количества чеснока вредит глазам. Также при увлечении чесноком можно заработать раздражение слизистой оболочки желудка либо усугубить симптомы болезни печени.