На Украине пьяные полицейские прилюдно издевались над девушкой, а очевидцы боялись вмешаться
По данным СМИ, у одного из участников инцидента хорошие покровители. Пострадавшая уже отказалась писать заявление.
Двое полицейских приставали к девушке на автозаправочной станции в пгт Солотвино в Закарпатской области Украины. По предварительным данным, это были начальник местного следственного отдела и его подчинённый следователь.
Как отмечает издание "Страна", сначала полицейские издевались над девушкой на улице — повалили её на землю и долго так удерживали. Потом она смогла убежать внутрь здания, но один из них догнал свою жертву и продолжил своё занятие. Прохожие если и пытались помешать этому, то очень робко. Как отмечается, закончилось это только после прибытия трезвых коллег этих полицейских.
В местном отделении МВД говорят, что их пьяные товарищи были при исполнении обязанностей, а потерпевшая не имеет к ним претензий. Начата служебная проверка. СМИ пишут, что у одного из "проверяемых" хорошие покровители.
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