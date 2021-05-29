На Украине пьяные полицейские прилюдно издевались над девушкой, а очевидцы боялись вмешаться

Двое полицейских приставали к девушке на автозаправочной станции в пгт Солотвино в Закарпатской области Украины. По предварительным данным, это были начальник местного следственного отдела и его подчинённый следователь.

Как отмечает издание "Страна", сначала полицейские издевались над девушкой на улице — повалили её на землю и долго так удерживали. Потом она смогла убежать внутрь здания, но один из них догнал свою жертву и продолжил своё занятие. Прохожие если и пытались помешать этому, то очень робко. Как отмечается, закончилось это только после прибытия трезвых коллег этих полицейских.

В местном отделении МВД говорят, что их пьяные товарищи были при исполнении обязанностей, а потерпевшая не имеет к ним претензий. Начата служебная проверка. СМИ пишут, что у одного из "проверяемых" хорошие покровители.