17-летний подросток с Украины поджёг свою беременную девушку, и та чудом выжила с ожогами 70% тела
Правоохранители уже задержали подозреваемого, обнаружив у него дома оружие.
В Кривом Роге, Украина, отношения между 17-летним парнем и его 21-летней сожительницей закончились трагедией. Подросток повздорил со своей возлюбленной, которая находилась на 17-й неделе беременности, и внезапно решил её изувечить.
Парень облил избранницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. А потом, по версии следствия, просто сбежал с места происшествия. В итоге девушку доставили в больницу с ожогами 70% тела. Предварительно, у неё термический ожог лица, дыхательных путей, туловища, рук и ног второй-третьей степени, пишет местное издание "Первый городской". Состояние пациентки оценивается как тяжёлое. О состоянии малыша пока не сообщается.
При этом в телеграме Департамента уголовного розыска НПУ отметили, что парень якобы сначала попросил других людей вызвать скорую, заявив, что девушка пострадала, когда готовила. Чтобы поймать подозреваемого, пришлось перекрывать вокзалы в городе. Вскоре подростка задержали. У него дома при обыске обнаружили и изъяли оружие. Следователи сейчас решают вопрос об открытии уголовного производства за покушение на убийство.
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