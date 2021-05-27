17-летний подросток с Украины поджёг свою беременную девушку, и та чудом выжила с ожогами 70% тела

В Кривом Роге, Украина, отношения между 17-летним парнем и его 21-летней сожительницей закончились трагедией. Подросток повздорил со своей возлюбленной, которая находилась на 17-й неделе беременности, и внезапно решил её изувечить.

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Парень облил избранницу легковоспламеняющейся жидкостью и поджёг. А потом, по версии следствия, просто сбежал с места происшествия. В итоге девушку доставили в больницу с ожогами 70% тела. Предварительно, у неё термический ожог лица, дыхательных путей, туловища, рук и ног второй-третьей степени, пишет местное издание "Первый городской". Состояние пациентки оценивается как тяжёлое. О состоянии малыша пока не сообщается.