Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

"Зажал рот и нос": Подробности смерти 2-летнего мальчика под Челябинском, которого отчим замучил кипятком

В посёлке Западном, что в Челябинской области, разыгралась трагедия: двухлетний мальчик стал жертвой пьяного 34-летнего отчима, который жестоко издевался над ребёнком.

26 мая, 10:41

Фото VK / "Плохие новости"

По словам источника, изверг закрыл пасынку органы дыхания и стал поливать его кипятком. Через несколько дней малыш умер. А его горе-мать вместе с мужем-садистом якобы придумали историю о том, что мальчик ошпарился, когда мылся.

Всё произошло 21 мая. Отчим зажал ему рот и нос, начал поливать из чайника кипятком. Женщина утверждает, что пыталась ему помешать, но он закричал на неё — и она испугалась. В больницу обращаться не стали, мазали мазью. 23-го мальчик умер, и они придумали историю, что он обжёгся во время купания

источник

Фото © VK / "Плохие новости"

Фото © VK / "Плохие новости"

При этом источник в правоохранительных органах рассказал, что мужчина и ранее жестоко обращался с пасынком, которого невзлюбил, пишет kp.ru. Он регулярно бил ребёнка и называл татарином — у мальчика была татарская фамилия.

Фото © VK / "Плохие новости"

Фото © VK / "Плохие новости"

Точную причину смерти ребёнка ещё предстоит выяснить. У него диагностировали 20–25% ожогов и другие повреждения на теле, а также признаки асфиксии. При этом известно, что ранее отчим мальчика уже преступал закон: он отбывал срок за грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью. А мать малыша лишали родительских прав в отношении троих других детей, которых она родила от разных мужчин. У женщины также есть ребёнок от нынешнего мужа.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Проводится проверка действий сотрудников социальных служб и органов опеки. Также было заведено ещё одно дело — о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека.

Пять сестёр из Хабаровского края ушли в детский дом, потому что не хотели обеспечивать чужую семью

Пять сестёр из Хабаровского края ушли в детский дом, потому что не хотели обеспечивать чужую семью

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Три человека при смерти: У побережья Хоккайдо столкнулись японское и российское суда

сегодня в 01:10

Жестокие палачи или справедливый суд: кого в СССР приговаривали к расстрелу

вчера в 21:40

"Насте стало плохо в бассейне": Самочувствие Заворотнюк внезапно ухудшилось после ремиссии

сегодня в 09:40

Мать Романа Протасевича объяснила Лайфу поездку сына на восток Украины

сегодня в 11:13

"Дьяволы" против "жёлтой субмарины": в Лиге Европы сыграют жаркий финал

сегодня в 11:11

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1