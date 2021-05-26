"Зажал рот и нос": Подробности смерти 2-летнего мальчика под Челябинском, которого отчим замучил кипятком
В посёлке Западном, что в Челябинской области, разыгралась трагедия: двухлетний мальчик стал жертвой пьяного 34-летнего отчима, который жестоко издевался над ребёнком.
Фото VK / "Плохие новости"
По словам источника, изверг закрыл пасынку органы дыхания и стал поливать его кипятком. Через несколько дней малыш умер. А его горе-мать вместе с мужем-садистом якобы придумали историю о том, что мальчик ошпарился, когда мылся.
Всё произошло 21 мая. Отчим зажал ему рот и нос, начал поливать из чайника кипятком. Женщина утверждает, что пыталась ему помешать, но он закричал на неё — и она испугалась. В больницу обращаться не стали, мазали мазью. 23-го мальчик умер, и они придумали историю, что он обжёгся во время купания
При этом источник в правоохранительных органах рассказал, что мужчина и ранее жестоко обращался с пасынком, которого невзлюбил, пишет kp.ru. Он регулярно бил ребёнка и называл татарином — у мальчика была татарская фамилия.
Точную причину смерти ребёнка ещё предстоит выяснить. У него диагностировали 20–25% ожогов и другие повреждения на теле, а также признаки асфиксии. При этом известно, что ранее отчим мальчика уже преступал закон: он отбывал срок за грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью. А мать малыша лишали родительских прав в отношении троих других детей, которых она родила от разных мужчин. У женщины также есть ребёнок от нынешнего мужа.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии. Проводится проверка действий сотрудников социальных служб и органов опеки. Также было заведено ещё одно дело — о халатности, повлёкшей по неосторожности смерть человека.
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