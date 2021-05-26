По словам источника, изверг закрыл пасынку органы дыхания и стал поливать его кипятком. Через несколько дней малыш умер. А его горе-мать вместе с мужем-садистом якобы придумали историю о том, что мальчик ошпарился, когда мылся.

Всё произошло 21 мая. Отчим зажал ему рот и нос, начал поливать из чайника кипятком. Женщина утверждает, что пыталась ему помешать, но он закричал на неё — и она испугалась. В больницу обращаться не стали, мазали мазью. 23-го мальчик умер, и они придумали историю, что он обжёгся во время купания источник

Фото © VK / "Плохие новости"

При этом источник в правоохранительных органах рассказал, что мужчина и ранее жестоко обращался с пасынком, которого невзлюбил, пишет kp.ru. Он регулярно бил ребёнка и называл татарином — у мальчика была татарская фамилия.

Фото © VK / "Плохие новости"

Точную причину смерти ребёнка ещё предстоит выяснить. У него диагностировали 20–25% ожогов и другие повреждения на теле, а также признаки асфиксии. При этом известно, что ранее отчим мальчика уже преступал закон: он отбывал срок за грабёж и причинение тяжкого вреда здоровью. А мать малыша лишали родительских прав в отношении троих других детей, которых она родила от разных мужчин. У женщины также есть ребёнок от нынешнего мужа.