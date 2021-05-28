В Саратовской области школьника насмерть придавило кирпичной стеной

В райцентре Татищево в Саратовской области погиб школьник: 11-летнего мальчика насмерть придавило стеной. Как сообщает областная прокуратура, ребёнок погиб на месте.

"По предварительной информации, сегодня, 28 мая 2021 года, около 21.00 (20.00 мск) 11-летний мальчик через отверстие в стене залез в гараж, расположенный на улице Аткарской посёлка Татищево, где на ребёнка упала кирпичная стена. В результате происшествия несовершеннолетний погиб на месте", — говорится в сообщении.

Известно, что парень рос в благополучной семье и никогда не был замешан в каких-то неприятных историях. Семья также не состояла на учёте.