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В Саратовской области школьника насмерть придавило кирпичной стеной

Через отверстие в стене он залез в гараж, где и произошло обрушение с летальным исходом.

28 мая, 23:49
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Феоктистов

В райцентре Татищево в Саратовской области погиб школьник: 11-летнего мальчика насмерть придавило стеной. Как сообщает областная прокуратура, ребёнок погиб на месте.

"По предварительной информации, сегодня, 28 мая 2021 года, около 21.00 (20.00 мск) 11-летний мальчик через отверстие в стене залез в гараж, расположенный на улице Аткарской посёлка Татищево, где на ребёнка упала кирпичная стена. В результате происшествия несовершеннолетний погиб на месте", — говорится в сообщении.

Известно, что парень рос в благополучной семье и никогда не был замешан в каких-то неприятных историях. Семья также не состояла на учёте.

Под Костромой бетонная стена насмерть придавила девочку

Под Костромой бетонная стена насмерть придавила девочку

А в начале апреля в Иванове студентку насмерть придавило стеной заброшенного здания политеха. На девушку обрушилось около 450 килограммов камней.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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