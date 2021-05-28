В одной из квартир на улице Жуковского в городе Советске произошёл пожар, когда в ней находились дети: мальчик четырёх лет и 15-летняя девочка с диагнозом ДЦП.

Как пишет телеграм-канал "Калининград №1", когда начался пожар, дети заперлись в одной из комнат. На помощь им бросился проходящий мимо местный житель Александр Степанов. Вместе с двумя сотрудниками ДПС — Петром Шишкиным и Дмитрием Козловым — они спасли детей от огня.

"Я шёл на автобус, как вдруг увидел дым и людей, которые не могли залезть в окно. И ещё я услышал, что в квартире находятся дети. Тут уже не раздумывал — сам попытался залезть. И у меня получилось", — передаёт слова Александра сайт kp.ru.

25-летний Александр Степанов. Фото © Telegram / Калининград №1

До приезда пожарных Александр вместе с сотрудниками ДПС пытались ликвидировать очаг возгорания, затем делом занялись профессионалы. Сообщается, что четырёхлетний мальчик нашёл зажигалку и поджёг игрушку — это и стало причиной возгорания.