"Не раздумывал": Под Калининградом прохожий спас из горящей квартиры двух детей
Мальчик и девочка едва не стали жертвами шалости: малыш нашёл зажигалку и решил проверить её на игрушке.
Фото © Telegram / Калининград №1
В одной из квартир на улице Жуковского в городе Советске произошёл пожар, когда в ней находились дети: мальчик четырёх лет и 15-летняя девочка с диагнозом ДЦП.
Как пишет телеграм-канал "Калининград №1", когда начался пожар, дети заперлись в одной из комнат. На помощь им бросился проходящий мимо местный житель Александр Степанов. Вместе с двумя сотрудниками ДПС — Петром Шишкиным и Дмитрием Козловым — они спасли детей от огня.
"Я шёл на автобус, как вдруг увидел дым и людей, которые не могли залезть в окно. И ещё я услышал, что в квартире находятся дети. Тут уже не раздумывал — сам попытался залезть. И у меня получилось", — передаёт слова Александра сайт kp.ru.
25-летний Александр Степанов. Фото © Telegram / Калининград №1
До приезда пожарных Александр вместе с сотрудниками ДПС пытались ликвидировать очаг возгорания, затем делом занялись профессионалы. Сообщается, что четырёхлетний мальчик нашёл зажигалку и поджёг игрушку — это и стало причиной возгорания.
Ранее Лайф пообщался с сотрудниками ДПС из Кемерова, спасшими людей из пожара. Решается вопрос о поощрении правоохранителей.
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