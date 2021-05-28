Народая карта от "Яндекс.Погоды" не поможет улучшить прогнозы, хотя сама по себе идея и неплохая, отметил замначальника ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" и главный синоптик Петербурга Александр Колесов. Чтобы точнее предсказать погодный сценарий, нужно вовремя вносить данные, отметил он.

"Например, где-то пошёл град и это сразу внесли на карту — тогда да, возможно будет спрогнозировать, куда этот град пойдёт дальше. Но я сомневаюсь, что кто-то будет сидеть и специально вносить эти данные. Скорее всего, люди будут делать это от случая к случаю. А это, конечно, несерьёзно", — сказал синоптик в беседе с корреспондентом газеты "Петербургский дневник".