Мотоциклист после мощного удара о такси сделал через него сальто

В Зеленограде произошла авария с участием мотоциклистов и автомобиля такси. Водитель последнего, совершая поворот налево, не уступил дорогу, и через секунду в машину влетел мотоцикл. Один из байкеров, судя по кадрам, которые записал видеорегистратор, сделал сальто через автомобиль и отлетел на несколько метров. Второй упал со своего мотоцикла и прокатился с ним по асфальту по инерции.