Мотоциклист после мощного удара о такси сделал через него сальто
Байкера было два. Несмотря на серьёзность аварии, они выжили и были отправлены в больницу.
Мотоциклист после мощного удара о такси сделал через него сальто. Видео © соцсети
В Зеленограде произошла авария с участием мотоциклистов и автомобиля такси. Водитель последнего, совершая поворот налево, не уступил дорогу, и через секунду в машину влетел мотоцикл. Один из байкеров, судя по кадрам, которые записал видеорегистратор, сделал сальто через автомобиль и отлетел на несколько метров. Второй упал со своего мотоцикла и прокатился с ним по асфальту по инерции.
Удивительно, но, несмотря на это, обошлось без жертв. Пострадали оба байкера, они госпитализированы и находятся в городской клинической больнице им. М. П. Кончаловского.
Ранее Лайф также показывал видео из Волгограда, где мотоцикл вспыхнул при падении байкера, огонь перебросился и на него самого.
Комментариев: 0