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Мотоциклист после мощного удара о такси сделал через него сальто

Байкера было два. Несмотря на серьёзность аварии, они выжили и были отправлены в больницу.

29 мая, 00:11

Мотоциклист после мощного удара о такси сделал через него сальто. Видео © соцсети

В Зеленограде произошла авария с участием мотоциклистов и автомобиля такси. Водитель последнего, совершая поворот налево, не уступил дорогу, и через секунду в машину влетел мотоцикл. Один из байкеров, судя по кадрам, которые записал видеорегистратор, сделал сальто через автомобиль и отлетел на несколько метров. Второй упал со своего мотоцикла и прокатился с ним по асфальту по инерции.

Удивительно, но, несмотря на это, обошлось без жертв. Пострадали оба байкера, они госпитализированы и находятся в городской клинической больнице им. М. П. Кончаловского.

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Ранее Лайф также показывал видео из Волгограда, где мотоцикл вспыхнул при падении байкера, огонь перебросился и на него самого.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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