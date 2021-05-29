США заявили о введении санкций против Белоруссии

Соединённые Штаты совместно с Евросоюзом разрабатывают санкции против белорусских чиновников. Об этом заявили в Белом доме. Как отмечается, ограничения коснутся в том числе тех должностных лиц, которые, по мнению Запада, имеют отношение к инциденту с рейсом авиакомпании Ryanair.

"США в координации с ЕС, другими партнёрами и союзниками разрабатывают санкционный список в отношении ключевых представителей, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", — говорится в распространённом заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

Более того, США из-за инцидента с самолётом компании Ryanair возобновляют с 3 июня санкции против девяти белорусских государственных предприятий, "которые ранее были освобождены [из-под действия санкций] серией генеральных лицензий Министерства финансов США".