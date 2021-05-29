США заявили о введении санкций против Белоруссии
Будут восстановлены ограничительные меры в отношении нескольких компаний, а также подготовлены чёрные списки белорусских чиновников.
Фото © ТАСС / Сергей Бобылёв
Соединённые Штаты совместно с Евросоюзом разрабатывают санкции против белорусских чиновников. Об этом заявили в Белом доме. Как отмечается, ограничения коснутся в том числе тех должностных лиц, которые, по мнению Запада, имеют отношение к инциденту с рейсом авиакомпании Ryanair.
"США в координации с ЕС, другими партнёрами и союзниками разрабатывают санкционный список в отношении ключевых представителей, связанных с продолжающимися нарушениями прав человека, коррупцией, фальсификацией выборов 2020 года и событиями 23 мая", — говорится в распространённом заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Более того, США из-за инцидента с самолётом компании Ryanair возобновляют с 3 июня санкции против девяти белорусских государственных предприятий, "которые ранее были освобождены [из-под действия санкций] серией генеральных лицензий Министерства финансов США".
Также США из-за инцидента с самолётом компании Ryanair решили приостановить действие соглашения с Белоруссией о двустороннем авиасообщении от 2019 года.
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
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