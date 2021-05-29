"И мы счастливы": Гримёрку Бузовой окропили святой водой и отдали её экс-возлюбленному
Такие новости с проекта оценили не все: некоторые считают, что всё это делается для привлечения внимания блогерши.
Коллаж © LIFE / Фото © Instagram / @dava_m / Фото © ТАСС / Елизавета Клементьева
Блогер Давид Манукян, став ведущим телешоу "Дом-2" после ухода его экс-возлюбленной Ольги Бузовой из проекта, занял её гримёрку, правда, предварительно помещение окропили святой водой, рассказывает бывший участник программы Андрей Черкасов.
"Фишка состоит в том, что Давид займёт гримёрную комнату, которая некогда принадлежала Ольге Бузовой. Мы вычищали, вымывали эту гримёрку святой водой, чтобы Давид даже не почувствовал аромат бывшей возлюбленной", — приводит слова Черкаса Teleprogramma.pro.
На вопрос о возможном хейте со стороны поклонников Бузовой в адрес Давы Черкасов предположил, что блогер уже опытный и ему не привыкать. А вот бывший участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев не разделяет восторгов. Он уверен, что Давид Манукян был приглашён в передачу только для того, чтобы на эту новость отреагировала Ольга Бузова, однако та пока молчит.
Напомним, в декабре 2020 года стало известно о закрытии телепроекта "Дом-2". Однако позже генеральный директор шоу Александр Расторгуев заявил, что оно продолжится на другом канале. Позднее стало известно, что им стал телеканал "Ю", выпуски стали выходить в эфир с 19 апреля, но уже без Ольги Бузовой.
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