Блогер Давид Манукян, став ведущим телешоу "Дом-2" после ухода его экс-возлюбленной Ольги Бузовой из проекта, занял её гримёрку, правда, предварительно помещение окропили святой водой, рассказывает бывший участник программы Андрей Черкасов.

"Фишка состоит в том, что Давид займёт гримёрную комнату, которая некогда принадлежала Ольге Бузовой. Мы вычищали, вымывали эту гримёрку святой водой, чтобы Давид даже не почувствовал аромат бывшей возлюбленной", — приводит слова Черкаса Teleprogramma.pro.

На вопрос о возможном хейте со стороны поклонников Бузовой в адрес Давы Черкасов предположил, что блогер уже опытный и ему не привыкать. А вот бывший участник проекта "Дом-2" Рустам Солнцев не разделяет восторгов. Он уверен, что Давид Манукян был приглашён в передачу только для того, чтобы на эту новость отреагировала Ольга Бузова, однако та пока молчит.