Россиянка выиграла квартиру и тут же её лишилась — из-за детей

В Барнауле сразу две женщины лишились права получить выигранную в лотерею квартиру. Розыгрыш призов проводился после второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Одна из них — многодетная мама Наталья. Жительница города решила увести своих чад с мероприятия, потому что погода резко испортилась. В этот момент назвали её имя, но так как никто не откликнулся, вытянули ещё один билет. Затем пришлось это делать ещё раз, потому что и вторая женщина не явилась. Недвижимость досталась третьему счастливчику, оказавшемуся на месте в момент объявления номера лотереи.

"Я шокирован таким мероприятием, которое проводится у нас в Барнауле. Тем, что люди так оживлённо после карантина аплодировали всем участникам. Это так завораживает. На самом деле, я не верил в акцию. Думал, как это так может быть", — рассказывает Даниил местному порталу "Толк".

Женщина, упустившая свой шанс, не согласна с судьбой и говорит, что об условиях обязательного присутствия в момент лотереи ничего не слышала. Факт, что квартира досталась другому человеку, многодетная жительница Барнаула считает неправильным и просит отдать ей приз. Однако важным условием акции было личное присутствие участников на розыгрыше, и правила были оглашены заранее.