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"Ночной охотник" получит сопоставимую с бомбардировщиками ударную мощь

Под этот вертолёт создают ракеты, которые смогут за сотню километров поражать командные пункты, склады оружия противника.

29 мая, 02:03
<p>"Ночной охотник". Фото © Минобороны РФ</p>

"Ночной охотник". Фото © Минобороны РФ

Российский боевой вертолёт Ми-28НМ "Ночной охотник" могут оснастить четырьмя дальнобойными крылатыми ракетами, благодаря чему он сможет сравниться по мощи с фронтовыми бомбардировщиками. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в авиастроительной отрасли.

"В настоящее время продолжаются лётные испытания вертолётных крылатых ракет "изделие 305" с максимальной дальностью применения 100 километров. Модернизированный Ми-28НМ "Ночной охотник" сможет нести четыре таких ракеты на точках внешней подвески", — приводит агентство его слова.

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Благодаря новым ракетам "Ночной охотник" сможет издалека поражать командные пункты противника, оружейные склады, сооружения и скопления живой силы. Крылатых ракет такой дальности и мощности нет пока ни у одного вертолёта в мире.

Ранее Лайф рассказывал, что "Ночной охотник" Ми-28НМ получит новые двигатели. Модернизация была проведена с учётом боевого применения машины в Сирии.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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