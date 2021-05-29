"Ночной охотник" получит сопоставимую с бомбардировщиками ударную мощь
Под этот вертолёт создают ракеты, которые смогут за сотню километров поражать командные пункты, склады оружия противника.
"Ночной охотник". Фото © Минобороны РФ
Российский боевой вертолёт Ми-28НМ "Ночной охотник" могут оснастить четырьмя дальнобойными крылатыми ракетами, благодаря чему он сможет сравниться по мощи с фронтовыми бомбардировщиками. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в авиастроительной отрасли.
"В настоящее время продолжаются лётные испытания вертолётных крылатых ракет "изделие 305" с максимальной дальностью применения 100 километров. Модернизированный Ми-28НМ "Ночной охотник" сможет нести четыре таких ракеты на точках внешней подвески", — приводит агентство его слова.
Благодаря новым ракетам "Ночной охотник" сможет издалека поражать командные пункты противника, оружейные склады, сооружения и скопления живой силы. Крылатых ракет такой дальности и мощности нет пока ни у одного вертолёта в мире.
Ранее Лайф рассказывал, что "Ночной охотник" Ми-28НМ получит новые двигатели. Модернизация была проведена с учётом боевого применения машины в Сирии.
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