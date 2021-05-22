База инопланетян или целая цивилизация: что находится внутри Луны и почему некоторые ученые считают, что планета – полая

Свечение и огненные столбы

Странные явления на поверхности Луны астрономы стали замечать давно. Уже в 1935 году ученый Френсис Бейли заявил, что на Луне кто-то есть – он видел «звездный свет» в одном из темных кратеров спутника. Его показания позже подтвердили астронавты NASA. Например, астронавт Базз Олдрин не однажды рассказывал, как во время миссии «Апполон-11» видел на поверхности спутника Земли некие мерцающие вспышки, о которых он с коллегой Нилом Армстронгом решили не сообщать в эфир. Кстати, в NASA и сейчас выпускается «Хронологический каталог лунных событий» – издание, в котором регистрируются и описываются странные случаи на Луне.

Радиоастроном из Харькова Андрей Архипов утверждает, что Луна – искусственный спутник Земли и является базой для инопланетных космических кораблей на протяжении последних 4-х млрд лет. Скрупулезно подсчитав статистику, ученый удивился – только 44% лунных миссий проходили без происшествий и достигли нужных результатов. При путешествии к более далекой и более опасной Венере процент успешных миссий оказался гораздо выше – 67%! Разве это не повод задуматься?

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Архипов указал, что авариям космических аппаратов часто предшествовали странные события на поверхности Луны. Однажды на поверхности Луны в тени стала светиться непонятная точка. В кратере Аристарх был замечен свет, а в кратере Гассенди – оранжевое свечение. Примечательно, что после этих событий запущенный зонд «Хагоромо» вышел на орбиту вокруг Луны, но на запросы отвечать перестал.

За несколько суток до старта миссии «Апполлон-16» из Аристарха на высоту в 162 км взметнулся столб света. Этот феномен зарегистрировала обсерватория Пассау на западе Германии. Загадочные огни на валу Аристарха видели и астронавты миссии "Аполлон-11" – Нил Армстронг и Базз Олдрин. Архипов уверен – если пришельцы изучают человечество, лучшей базы, чем Луна, им не найти! Есть еще одно странное явления – черные полосы, которые то и дело «пробегают» по Луне с «севера» на «юг» и которые никто не может или не хочет объяснять.

Странности Луны

Луна – довольно странный объект. Она всего лишь в два раза меньше Марса, и в принципе могла быть самостоятельной планетой. В Солнечной системе больше сотни спутников, из них Луна по величине – пятая. Четыре других крупных луны – это спутники планет – газовых гигантов.

Некоторые ученые считают, что у Земли нет достаточной силы притяжения, чтобы «поймать» и удержать такой большой объект, но тем не менее Луна, как вы видите, вращается вокруг Земли. Другие ученые склоняются к мнению, что Луна на самом деле гораздо старше Земли. Кстати, лунные затмения Солнца можно наблюдать только на Земле, на других планетах, имеющих свои спутники, подобных явлений нет.

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Орбита Луны – практически идеальный круг. Да и сама Луна имеет почти идеальную форму. Наблюдая за Луной с Земли, человечество видит идеальный круг. Согласитесь, слишком правильная форма для спутника, который, по предположениям ученых, сформировался в результате столкновения Земли с другой планетой. Вспомните, какой странной формы будет сама Земля, если удались с нее все океаны – она будет напоминать плод, который кто-то пообкусывал. Луна же почти идеальна.

Более того, во время полнолуния, несмотря на искажения атмосферы, наблюдатель с Земли всегда видит идеальный круг. А ведь Луна – шар! А это означает, что мы должны видеть тени и полутени. Но их нет. Почему Луна отражает свет в сторону Земли всей поверхностью? Непонятно.

Еще одна интересная особенность Луны – это странные полосы, которые видны на фотографиях, и которые очень напоминают «ребра жесткости». Кстати, такие полосы есть и у некоторых других спутников планет солнечной системы. Их происхождение ученые объяснить не могут.

Прелюбопытный факт – вся видимая с Земли поверхность Луны изрыта кратерами. Но на обратной стороне Луны их практически нет. Как такое может быть? Неужели Луна встречается с метеоритами избирательно и только лишь «лицом»?

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До сих пор не ясно, что такое Лунные кратеры. Ученые договорись считать их местами падения метеоритов. Но обратите внимание, все они – разного размера, но практически одинаковой глубины, а дно самых крупных вообще имеет выпуклую форму. А ведь за миллиарды лет поверхность Луны, не защищенная атмосферой должна быть изрыта, как поле боя снарядами! И уже во всяком случае от больших метеоритов должны оставаться более глубокие кратеры! Быть может, под слоем регалита – грунта, который покрывает лунную поверхность, находится прочная оболочка? Это бы все объясняло.

Луна – полая!

О том, что Луна может быть внутри полой, говорит тот факт, что когда в 1969 году на спутнике Земли потерпел крушение лунный модуль США, Луна буквально «зазвенела», и звук этот не прекращался в течение получаса — его зарегистрировала американская аппаратура, установленная на спутнике.

Модуль врезался в поверхность Луны с силой, равной взрыву в 11 тонн тринитротолуола, что для такого большого космического тела – укол комара. Тем не менее ученый из NASA Морис Эвинг на пресс-конференции заметил, что «результат настолько необычный, что я бы предпочел даже и не пытаться интерпретировать его». Странное заявление, согласитесь. Есть некие данные, но американцы просто отмахиваются от них, как от мухи. Луна полая? Нет, не слышал!

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Впрочем, версию о том, что внутри Луна может быть полой, высказал другой ученый из Массачусетского университета. Гордон МакДональд предположил, что Луна внутри пустая, опираясь на данные изучения гравитационного поля спутника Земли. Он оказался не одинок: инспектор NASA Кен Джонсон тоже заявил, что во время падения зонда на поверхность Луны, небесное тело не просто «звенело», но вибрировало на протяжении нескольких часов, причем делало это слишком равномерно – словно внутри стояли какие-то огромные «амортизаторы».

То, что Луна – это, по сути, прочная оболочка, скрывающая внутри что-то неизвестное, косвенно признавал Гарольд Юри – Нобелевский лауреат в области химии. Когда данные о химических элементах, из которых состоят лунные породы, попали к нему в руки, он назвал их «взрывающими мозг». Дело в том, что на Луне количество титана – металла, применяемого для изготовления сверхпрочных корпусов подводных лодок и других видов вооружений, превышает земное в десятки раз. Многие ученые на Земле признаются – если бы им пришлось строить объект, подобный Луне, они бы точно остановили свой выбор на титане. А кроме этого, на Луне найдены элементы ураниум-236 и нептуниум-237, которые встречаются на Земле в ничтожных количествах. Предполагается, что на Земле они могли образоваться в момент рождения планеты и потому давно распались.

Любопытно, что легенды некоторых народов Земли говорят о времени, в котором Земля была, но Луны у нее еще не было. Например, легенда африканского народа зулусов говорит о том, что Луну на небо отбуксировали некие «небесные гости». Это вызвало настоящую катастрофу на Земле – огромные приливные волны и изменения климата, но постепенно все пришло в норму.

Там может быть целая страна

Если все это правда, то возникает еще один вопрос – что же находится внутри Луны? Мнения ученых по этому вопросу разделяются. Наиболее трезвомыслящие склоняются к тому, что Луна действительно под поверхностью может иметь пустоты – естественные образования. Как они появились, и чем заполнены – этот вопрос требует отдельного исследования.

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Наиболее радикальные мыслители уверены, что внутри может находится искусственно созданная среда. Именно оттуда, из глубин спутника могут то и дело появляться летающие «тарелки», размерами в несколько километров, которые бесшумно скользят над поверхностью Луны. Оттуда «пилоты» НЛО могут спокойно спускаться на Землю, исследовать ее и возвращаться обратно «домой».

В пользу этой версии говорят многочисленные съемки НЛО на поверхности Луны и тот факт, что специалисты NASA на одном из архивных фотографий на поверхности Луны нашли следы от неизвестного транспорта. Они были замечены там, где астронавты не высаживались, а в пользу их древности говорит тот факт, что местами следы сверху засыпаны обломками лунной породы