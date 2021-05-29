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Россиянам объяснили, как проверять купюры на подлинность

Если выяснится, что они ненастоящие, то компенсацию можно получить только по решению суда, как потерпевшему по делу о фальшивомонетничестве.

29 мая, 02:41
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Выявить качественную фальшивую купюру самостоятельно, без применения специальных технологий, сегодня очень сложно. Но если по невнимательности заметили подмену только дома — необходимо тщательно сравнить её с настоящей. Основные, наиболее заметные элементы денежного знака будут либо сильно отличаться, либо вовсе отсутствовать. Об этом рассказал агентству "Прайм" вице-президент QBF Максим Фёдоров.

Ещё один способ — воспользоваться гаджетом, рассказывает другой эксперт — директор по экономической безопасности SBI банка Андрей Ивашиненко. Речь идёт о мобильном приложении "Банкноты Банка России" — оно поможет распознать подделку без использования специального оборудования, хоть и не со 100-процентной гарантией.

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"Однако сейчас известны такие способы подделки денег, которые проблематично выявить даже с помощью дорогостоящих приборов, которыми оборудованы кассы банков и иных финансовых организаций. Распознать подделки такого уровня дома практически нереально", — отмечает эксперт.

Управляющий партнёр юридического бюро Антон Палюлин посоветовал подозрительную купюру отнести сразу в банк, там проведут бесплатную экспертизу. Если деньги и впрямь окажутся поддельными, то по решению суда можно будет получить компенсацию как потерпевшему по делу о фальшивомонетничестве. Юрист также отметил, что банкноты лучше всего проверять не дома, а в том месте, где вы их получили: в магазине, банке, офисе.

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Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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