В МЧС пригрозили штрафами за отдых с животными на пляже
Запрет на это в стране уже действует, а вот конкретные санкции в Кодексе об административных правонарушениях не прописаны.
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За отдых с животными на пляже могут начать штрафовать. Но санкции коснутся не владельцев питомцев, а собственников тех пляжей, где такие факты будут зафиксированы. С соответствующей инициативой выступило МЧС России.
"В рамках законопроектной деятельности мы установили ответственность для собственников и владельцев пляжей в части нарушения требований по оборудованию пляжей. Подобные предложения нами представлены в Минюст для включения в проект нового КоАП", — сообщил ТАСС начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин.
Напомним, что с 2021 года россиянам запретили гулять с животными на пляже. Новые требования есть как для отдыхающих, так и для владельцев зон отдыха у моря.
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