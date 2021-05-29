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В МЧС пригрозили штрафами за отдых с животными на пляже

Запрет на это в стране уже действует, а вот конкретные санкции в Кодексе об административных правонарушениях не прописаны.

29 мая, 02:52
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

За отдых с животными на пляже могут начать штрафовать. Но санкции коснутся не владельцев питомцев, а собственников тех пляжей, где такие факты будут зафиксированы. С соответствующей инициативой выступило МЧС России.

"В рамках законопроектной деятельности мы установили ответственность для собственников и владельцев пляжей в части нарушения требований по оборудованию пляжей. Подобные предложения нами представлены в Минюст для включения в проект нового КоАП", — сообщил ТАСС начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин.

Собаки, флаги и буйки. Для россиян придумали новые запреты на пляже

Собаки, флаги и буйки. Для россиян придумали новые запреты на пляже

Напомним, что с 2021 года россиянам запретили гулять с животными на пляже. Новые требования есть как для отдыхающих, так и для владельцев зон отдыха у моря.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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