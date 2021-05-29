В МЧС пригрозили штрафами за отдых с животными на пляже

За отдых с животными на пляже могут начать штрафовать. Но санкции коснутся не владельцев питомцев, а собственников тех пляжей, где такие факты будут зафиксированы. С соответствующей инициативой выступило МЧС России.

"В рамках законопроектной деятельности мы установили ответственность для собственников и владельцев пляжей в части нарушения требований по оборудованию пляжей. Подобные предложения нами представлены в Минюст для включения в проект нового КоАП", — сообщил ТАСС начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Андрей Печенин.