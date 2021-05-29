Россиянам напомнили о длинных выходных в июне

В связи с Днём России 12 июня, которое приходится на субботу, у работающего пятидневную неделю населения страны будут три выходных дня подряд. Об этом напомнил адвокат Владимир Постанюк.

"Согласно производственному календарю, данная дата является праздничным днём. Соответственно, для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) — праздничный день, 13 июня (воскресенье) — выходной, 14 июня (понедельник) — выходной, перенесённый с субботы", — сказал Постанюк в интервью "РГ".

А при шестидневной рабочей неделе переноса нет, поскольку День России выпадает на рабочий день. Соответственно, при данном графике 12 июня (суббота) является праздничным днём, а 13 июня (воскресенье) — выходным. С 14 июля начинается стандартная рабочая неделя. Между тем, рабочее время и у тех, и у других сокращается на час в предпраздничный день, 11 июля (пятницу).

"Если из-за особенностей графика сокращение рабочего времени невозможно (например, при сменном режиме работы), работнику предоставляется дополнительное время отдыха либо оплата времени как при переработке", — объясняет юрист.