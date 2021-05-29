Масштабные протесты в Колумбии, убит полицейский. Видео © Соцсети

Протестующие в колумбийском городе Кали убили сотрудника полиции, застрелившего двух участников акции. В охваченный мятежами район прибыл президент страны Иван Дуке, местные власти на фоне новых протестов объявили в городе комендантский час, численность состава силовых структур департамента будет утроена.

"Генеральная прокуратура сожалеет и сочувствует семьям жертв инцидента, произошедшего в секторе Ла Луна в городе Кали. Фредди Бермудес Ортис, который был убит сегодня, был сотрудником отдела технического следствия и, согласно имеющейся информации, открыл огонь по группе людей, в результате чего погибли некоторые мирные жители... господин Бермудес после этих событий погиб от рук присутствующих там людей", — сообщил генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбоса Дельгадо в обращении, опубликованном в блоге прокуратуры в "Твиттере".

Губернатор департамента Клара Лус Рольдан обратилась к президенту страны с просьбой развернуть для восстановления общественного порядка в регионе все силовые структуры. Иван Дуке заявил, что городу Кали и департаменту Валье будет оказана максимальная военная помощь Национальной полиции. Операцией будут руководить офицеры высочайшей квалификации.

"Численность контингента будет утроена менее чем за 24 часа во всём департаменте, это обеспечит поддержку в тревожных точках, где мы наблюдали акты вандализма, насилия и городского терроризма", — заявил Дуке в выступлении из Кали, которое опубликовала в "Твиттере" его пресс-служба.

За месяц ранено более двух тысяч человек, из них 1116 — сотрудники силовых структур, погибло не менее 50 человек, включая трёх полицейских, сообщает РИА "Новости".