Открыл огонь по толпе: В Колумбии протестующие расправились с полицейским, застрелившим двух человек
В район, охваченный самыми жестокими мятежами, прибыл президент страны. Там будет введён комендантский час и утроено присутствие силовых структур.
Масштабные протесты в Колумбии, убит полицейский. Видео © Соцсети
Протестующие в колумбийском городе Кали убили сотрудника полиции, застрелившего двух участников акции. В охваченный мятежами район прибыл президент страны Иван Дуке, местные власти на фоне новых протестов объявили в городе комендантский час, численность состава силовых структур департамента будет утроена.
"Генеральная прокуратура сожалеет и сочувствует семьям жертв инцидента, произошедшего в секторе Ла Луна в городе Кали. Фредди Бермудес Ортис, который был убит сегодня, был сотрудником отдела технического следствия и, согласно имеющейся информации, открыл огонь по группе людей, в результате чего погибли некоторые мирные жители... господин Бермудес после этих событий погиб от рук присутствующих там людей", — сообщил генеральный прокурор Колумбии Франсиско Барбоса Дельгадо в обращении, опубликованном в блоге прокуратуры в "Твиттере".
Губернатор департамента Клара Лус Рольдан обратилась к президенту страны с просьбой развернуть для восстановления общественного порядка в регионе все силовые структуры. Иван Дуке заявил, что городу Кали и департаменту Валье будет оказана максимальная военная помощь Национальной полиции. Операцией будут руководить офицеры высочайшей квалификации.
"Численность контингента будет утроена менее чем за 24 часа во всём департаменте, это обеспечит поддержку в тревожных точках, где мы наблюдали акты вандализма, насилия и городского терроризма", — заявил Дуке в выступлении из Кали, которое опубликовала в "Твиттере" его пресс-служба.
За месяц ранено более двух тысяч человек, из них 1116 — сотрудники силовых структур, погибло не менее 50 человек, включая трёх полицейских, сообщает РИА "Новости".
Ранее Лайф сообщал, что в стране уже месяц проходят акции протеста против налоговой реформы. Так, недавно демонстранты в Колумбии сожгли здание Дворца правосудия и помешали пожарным тушить его. Массовые беспорядки в Колумбии начались 28 апреля. Масштабные манифестации переросли в неповиновение властям, погромы и мародёрство. Протесты не остановились даже после того, как министр финансов ушёл в отставку, а правительство согласилось внести в реформу изменения.
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