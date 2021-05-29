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Рейс из Индии в США экстренно развернули из-за летучей мыши на борту

Животное появилось в салоне, когда самолёт уже полчаса находился в воздухе. Тем не менее было решено возвращаться.

29 мая, 04:35

Необычный инцидент произошёл на борту авиалайнера компании Air India. ЧП случилось ещё в четверг, 27 мая, но стало о нём известно только сейчас. Пассажиры уже полчаса летели из Дели в американский город Ньюарк, когда в салоне вдруг появилась летучая мышь.

Как сообщает India Today, командир экипажа доложил об этом диспетчеру — и тот решил возвращать борт. Посадка прошла нормально. Пассажиров пересадили на другое воздушное судно и вскоре отправили в США. А лайнер, где нашли летучую мышь, подвергли тщательной обработке. Животное, кстати, было найдено уже мёртвым. Есть версия, что оно попало в самолёт, когда в него загружали продукты для питания пассажиров.

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Лайф рассказывал, что во Всемирной организации здравоохранения ранее назвали наиболее вероятной версию о распространении ковида именно летучими мышами.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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