Рейс из Индии в США экстренно развернули из-за летучей мыши на борту

Необычный инцидент произошёл на борту авиалайнера компании Air India. ЧП случилось ещё в четверг, 27 мая, но стало о нём известно только сейчас. Пассажиры уже полчаса летели из Дели в американский город Ньюарк, когда в салоне вдруг появилась летучая мышь.

Как сообщает India Today, командир экипажа доложил об этом диспетчеру — и тот решил возвращать борт. Посадка прошла нормально. Пассажиров пересадили на другое воздушное судно и вскоре отправили в США. А лайнер, где нашли летучую мышь, подвергли тщательной обработке. Животное, кстати, было найдено уже мёртвым. Есть версия, что оно попало в самолёт, когда в него загружали продукты для питания пассажиров.