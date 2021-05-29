США вновь введут санкции против девяти госпредприятий Белоруссии
В результате этой меры американским гражданам будет запрещено совершать сделки с этими организациями, их собственностью или своими интересами к собственности.
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США с 3 июня повторно вводят санкции против девяти государственных предприятий Белоруссии. Такое решение связано с инцидентом с экстренной посадкой самолёта компании Ryanair в Минске. Об этом сообщили в Белом доме.
"Санкции вновь вводятся в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы на основании серии генеральных лицензий Министерства финансов", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.
Отмечается, что после вступления в силу этой меры американским гражданам будет запрещено совершать сделки с этими организациями, их собственностью или своими интересами к их собственности.
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского оппозиционера Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
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