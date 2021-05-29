США вновь введут санкции против девяти госпредприятий Белоруссии

США с 3 июня повторно вводят санкции против девяти государственных предприятий Белоруссии. Такое решение связано с инцидентом с экстренной посадкой самолёта компании Ryanair в Минске. Об этом сообщили в Белом доме.

"Санкции вновь вводятся в отношении девяти белорусских государственных предприятий, ранее получивших льготы на основании серии генеральных лицензий Министерства финансов", — говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.