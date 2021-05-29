Генерал рассказал, чем для России может обернуться развал ядерной триады США

Развал ядерной триады США может привести к развязыванию масштабного конфликта, поэтому силы и средства ядерного сдерживания России должны быть в высокой степени готовности, особенно в ближайшее десятилетие. Таким мнением поделился военный эксперт, доктор политических наук, генерал-лейтенант в отставке Александр Карпов в беседе с РИА "Новости".

"Для России развал американского ядерного комплекса — этот вызов, от нас потребуется в 2020-е годы содержание сил и средств сдерживания — как обычных, так и ядерных — в высокой готовности. Спектр их действия определён положениями военной доктрины и основами российской политики в области ядерного оружия", — сказал Карпов.

Генерал отметил, что при необходимости, которая обязательно будет, надо разработать положение предупреждаемого проецирования силы, то есть адекватной реакции. Кроме того, потребуется совершенствование нормативно-правовой базы в развитие этих и других документов.

Военный эксперт пояснил, что на сегодняшний день ядерная триада США находится не в лучшем состоянии, а перспективы ещё хуже. Так, по наземным компонентам — на дежурстве с 1970-го находится 400 межконтинентальных баллистических ракет "Минитмен-3", которые подлежат замене в 2028 году. А в составе ВМС США находится 14 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) типа "Огайо", из которых головные суда подлежат замене к 2027 году.

"Им будет уже 46 лет, а последним в действующей серии — 30 лет. Как оставшиеся будут вести себя в период 2028–2040 годы — вопрос открытый", — сказал Карпов, отметив, что не вызывает у США опасения лишь воздушная составляющая.

Генерал также подчеркнул, что в докладе американского Минэнерго сказано, что научно-производственная база министерства сегодня способна обеспечить заданные характеристики ядерного оружия, однако не готова к серийному производству новых ядерных боезарядов для следующих образцов ракетного вооружения. Военный эксперт сделал вывод, что США находятся "в начале длительного цикла политико-экономического падения".