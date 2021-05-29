Аналитик оценил вероятность увеличения курса доллара до ста рублей в 2021 году
В этом году американская валюта торговалась в диапазоне от 72 до 78 рублей. Большую часть времени она находилась в районе 75 рублей.
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Курс доллара до конца 2021 года вряд ли достигнет трёхзначной отметки, считается глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. Таким мнением он поделился с РИА "Новости" в преддверии Петербургского международного экономического форума.
"Примерно с той же вероятностью я оцениваю наступление событий внешней турбулентности, которые могут придать цене доллара в рублях трёхзначное значение, массовый исход нерезидентов с российских рынков или создание "ковидного занавеса", которые предсказывают некоторые эксперты", — отметил аналитик.
Отметим, что в этом году курс доллара на Московской бирже колебался в диапазоне от 72 до 78 рублей. Большую часть времени он находился в районе 75 рублей.
Ранее Лайф рассказывал, что в Россию ввезли рекордный объём наличных евро за год. При этом банки в марте 2021 года вывезли из страны иностранной валюты на $282,1 млн, в том числе долларов США — на $196,7 млн, евро — на $82,9 млн.
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