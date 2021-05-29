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Аналитик оценил вероятность увеличения курса доллара до ста рублей в 2021 году

В этом году американская валюта торговалась в диапазоне от 72 до 78 рублей. Большую часть времени она находилась в районе 75 рублей.

29 мая, 07:20
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Курс доллара до конца 2021 года вряд ли достигнет трёхзначной отметки, считается глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. Таким мнением он поделился с РИА "Новости" в преддверии Петербургского международного экономического форума.

"Примерно с той же вероятностью я оцениваю наступление событий внешней турбулентности, которые могут придать цене доллара в рублях трёхзначное значение, массовый исход нерезидентов с российских рынков или создание "ковидного занавеса", которые предсказывают некоторые эксперты", — отметил аналитик.

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Отметим, что в этом году курс доллара на Московской бирже колебался в диапазоне от 72 до 78 рублей. Большую часть времени он находился в районе 75 рублей.

Ранее Лайф рассказывал, что в Россию ввезли рекордный объём наличных евро за год. При этом банки в марте 2021 года вывезли из страны иностранной валюты на $282,1 млн, в том числе долларов США — на $196,7 млн, евро — на $82,9 млн.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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