Аналитик оценил вероятность увеличения курса доллара до ста рублей в 2021 году

Курс доллара до конца 2021 года вряд ли достигнет трёхзначной отметки, считается глава Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Михаил Сухов. Таким мнением он поделился с РИА "Новости" в преддверии Петербургского международного экономического форума.

"Примерно с той же вероятностью я оцениваю наступление событий внешней турбулентности, которые могут придать цене доллара в рублях трёхзначное значение, массовый исход нерезидентов с российских рынков или создание "ковидного занавеса", которые предсказывают некоторые эксперты", — отметил аналитик.

Отметим, что в этом году курс доллара на Московской бирже колебался в диапазоне от 72 до 78 рублей. Большую часть времени он находился в районе 75 рублей.