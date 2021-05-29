В Испании в порту опрокинулось судно, двое моряков пропали без вести

В порту испанского города Кастельон-де-ла-Плана перевернулось грузовое судно. Об этом говорится в сообщении, размещённом в профиле твиттера гавани.

"Судно Nazmuye Ana с девятью членами экипажа на борту перевернулось в <...> порту Кастельона во время работ по погрузке контейнеров", — говорится в публикации.