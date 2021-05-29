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В Испании в порту опрокинулось судно, двое моряков пропали без вести

На борту в момент инцидента находилось девять членов экипажа. В результате происшествия пострадало три человека.

29 мая, 07:34
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/portcastello" target="_blank" rel="noopener noreferrer">@portcastello</a></p>

Фото © Twitter / @portcastello

В порту испанского города Кастельон-де-ла-Плана перевернулось грузовое судно. Об этом говорится в сообщении, размещённом в профиле твиттера гавани.

"Судно Nazmuye Ana с девятью членами экипажа на борту перевернулось в <...> порту Кастельона во время работ по погрузке контейнеров", — говорится в публикации.

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Инцидент произошёл накануне вечером. Отмечается, что в результате случившегося пострадало три человека, из которых двоим потребовалась госпитализация. Ещё два человека пропали без вести, идёт операция по их поиску.

Ранее Лайф писал, что в Охотском море российский рыболовный траулер "Амур" столкнулся с японской шхуной. Погибло три рыбака — все с японского судна. Россиян среди пострадавших нет.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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