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В Анталии нашли мёртвой украинскую альпинистку, которую искали почти месяц

Причины смерти женщины устанавливаются. Отмечается, что тело погибшей обнаружили во время аэрофотосъёмки разведывательным самолётом.

29 мая, 07:56
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/UkrAynaDiasporasi/photos/a.1878436539065936/2881944492048464/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">UkrAynaDiasporasi</a></p>

Фото © Facebook / UkrAynaDiasporasi

В турецкой Анталии нашли мёртвой альпинистку из Одессы Яну Кривошею, которую искали почти месяц. Её тело обнаружили возле горы Геиксивриси, сообщает местное издание Antalya Hakkinda.

В течение нескольких недель Яну искали разные команды спасателей как местных, так и украинских. Однако тело альпинистки удалось найти только 28 мая во время аэрофотосъёмки разведывательным самолётом жандармерии.

На Эльбрусе найдены погибшими пропавшие больше недели назад туристка и гид

На Эльбрусе найдены погибшими пропавшие больше недели назад туристка и гид

Кривошея пропала 2 мая после восхождения на гору. Она отправила своей маме сообщение: "Я наверху", после чего перестала выходить на связь. Родные даже думали, что Яну могли похитить. Тело женщины сняли со скал недалеко от вершины, его доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти. По предварительной версии, она погибла, упав с отвесных скал.

Ранее Лайф рассказывал, что россиянин умер от сердечного приступа при восхождении на Эльбрус. Тело погибшего эвакуировали силами МЧС и передали следственно-оперативной группе для установления точных причин его смерти.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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