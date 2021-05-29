В Анталии нашли мёртвой украинскую альпинистку, которую искали почти месяц
Причины смерти женщины устанавливаются. Отмечается, что тело погибшей обнаружили во время аэрофотосъёмки разведывательным самолётом.
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В турецкой Анталии нашли мёртвой альпинистку из Одессы Яну Кривошею, которую искали почти месяц. Её тело обнаружили возле горы Геиксивриси, сообщает местное издание Antalya Hakkinda.
В течение нескольких недель Яну искали разные команды спасателей как местных, так и украинских. Однако тело альпинистки удалось найти только 28 мая во время аэрофотосъёмки разведывательным самолётом жандармерии.
Кривошея пропала 2 мая после восхождения на гору. Она отправила своей маме сообщение: "Я наверху", после чего перестала выходить на связь. Родные даже думали, что Яну могли похитить. Тело женщины сняли со скал недалеко от вершины, его доставили в Институт судебной медицины для установления точных причин смерти. По предварительной версии, она погибла, упав с отвесных скал.
Ранее Лайф рассказывал, что россиянин умер от сердечного приступа при восхождении на Эльбрус. Тело погибшего эвакуировали силами МЧС и передали следственно-оперативной группе для установления точных причин его смерти.
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