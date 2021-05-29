Под Новосибирском сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову 19-летнему парню при задержании. Видео © LIFE

Сотрудник ДПС случайно выстрелил в голову нарушителю во время задержания в посёлке Мошково Новосибирской области. Сейчас он госпитализирован в тяжёлом состоянии, в отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Лайфу, на трассе сотрудники увидели затонированный автомобиль и потребовали остановиться, однако водитель вместе со своими друзьями, находившимися в машине, не подчинились. Началась погоня, но продолжалась она недолго — возле придорожного кафе компания остановилась. Как видно на кадрах, водителя сопроводили в служебный автомобиль для установления личности, всё происходящее снимал на камеру один из пассажиров, а второй — 19-летний Векил А. — стал оказывать сопротивление, пнув сотрудника ДПС. Тогда правоохранитель начал избивать парня, заломал ему руки и стал приказывать лечь на землю, а затем достал пистолет и, как рассказал он сам, случайно выстрелил ему в голову.

"Ты в него шмальнул. Вот и камера, ты его потушил", — кричит за кадром друг раненого.

Пострадавший госпитализирован в районную больницу в тяжёлом состоянии. Следственный комитет возбудил в отношении сотрудника уголовное дело о превышении должностных полномочий. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.