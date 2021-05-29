Мужчина изрезал ножом четырёх человек в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге полицейские задержали уроженца Северного Кавказа, который напал на четырёх человек с ножом. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что инцидент произошёл накануне. Ночью правоохранителям поступил сигнал о драке. Когда полицейские приехали на место происшествия, то установили, что четверо мужчин в возрасте от 29 до 37 лет были госпитализированы с ножевыми ранениями разной степени тяжести. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

В результате оперативных мероприятий удалось задержать 27-летнего жителя Северного Кавказа, который на фоне внезапно возникших неприязненных отношений и нанёс удары ножом мужчинам. Уточняется, что пострадавшие в момент драки были пьяны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.