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Мужчина изрезал ножом четырёх человек в центре Петербурга

Пострадавших госпитализировали с ранениями разной степени тяжести. Отмечается, что драка произошла ночью, а поводом для неё послужила личная неприязнь.

29 мая, 08:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Санкт-Петербурге полицейские задержали уроженца Северного Кавказа, который напал на четырёх человек с ножом. Об этом сообщили Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Отмечается, что инцидент произошёл накануне. Ночью правоохранителям поступил сигнал о драке. Когда полицейские приехали на место происшествия, то установили, что четверо мужчин в возрасте от 29 до 37 лет были госпитализированы с ножевыми ранениями разной степени тяжести. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью.

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В результате оперативных мероприятий удалось задержать 27-летнего жителя Северного Кавказа, который на фоне внезапно возникших неприязненных отношений и нанёс удары ножом мужчинам. Уточняется, что пострадавшие в момент драки были пьяны. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Лайф рассказывал, что на севере Москвы драка в стельку пьяной троицы закончилась поножовщиной. В пятничный вечер мужчины оказались в таком состоянии, что даже не могли стоять и связно разговаривать.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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