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В Чернигове отец убил 7-летнего сына, ударив ножом более 100 раз, и соврал о его пропаже

Сейчас мужчина признан невменяемым и находится в психиатрической больнице на принудительном лечении.

28 мая, 10:02

Фото © ВКонтакте / "Плохие новости"

Трагедия произошла в Черниговской области, Украина, ещё прошлым летом, но подробности стали известны только сейчас. 31-летний Андрей Осадчий, у которого в Прилуках после развода часто гостил маленький сын, в тот день вместе со своим отцом вёз мальчика обратно в Чернигов к маме. Внезапно 7-летнему ребёнку стало плохо, и машину остановили, пишут "Плохие новости".

Фото © ВКонтакте / "Плохие новости"

Фото © ВКонтакте / "Плохие новости"

Андрей предложил мальчику прогуляться по полю и подышать свежим воздухом. Дедушку они оставили в машине, и тот начал волноваться, когда через некоторое время папа с сыном не вернулись. Пенсионер связался с мамой мальчика, и та вместе с другом быстро приехала на место для поисков сына. Но результата это не дало, и было принято решение вызывать полицию.

Фото © ВКонтакте / "Плохие новости"

Фото © ВКонтакте / "Плохие новости"

Ребёнка искали спасатели, волонтёры и кинологи с собаками, но всё было тщетно. Позже объявился Андрей и объяснил, что сын отошёл в туалет и, видимо, потерялся. Однако подозрительные пятна на его одежде и окровавленный нож правоохранителей не убедили, поэтому его сразу арестовали и отвезли в участок. Андрей всё отрицал, но это ему не помогло, когда следующим утром в поле обнаружили тело его сына с 106 колотыми ранами и восемью, нанесёнными тупым предметом.

Фото © ВКонтакте / "Плохие новости"

Фото © ВКонтакте / "Плохие новости"

Страшно было смотреть на ребёнка. Возле головы была большая рана, из которой кровь текла. Десятки ран и спереди, и сзади, на ножках. И ручки порезанные, между пальчиками. Видно, ребёнок защищался. Были и неглубокие, такие поверхностные порезы, как их какой-то садист оставлял. Не знаю, как такое сотворить с ребёнком можно

61-летний Николай, понятой из ближайшего села

Фото © ВКонтакте / "Плохие новости"

Фото © ВКонтакте / "Плохие новости"

Экспертиза показала, что Андрей находился в невменяемом состоянии и не понимал, что делает. "По своему психическому состоянию он представляет значительную общественную опасность для окружающих", — сообщили в пресс-службе Черниговской областной прокуратуры. Когда приговор суда вступит в силу, мужчину отправят в психиатрическую клинику на принудительное лечение под строгим наблюдением.

В Одинцове девушка с малышом скрывается от дяди-убийцы, который после психбольницы будет жить с ними

В Одинцове девушка с малышом скрывается от дяди-убийцы, который после психбольницы будет жить с ними

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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В Одинцове девушка с малышом скрывается от дяди-убийцы, который после психбольницы будет жить с ними

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