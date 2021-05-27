В Одинцове девушка с малышом скрывается от дяди-убийцы, который после психбольницы будет жить с ними

В Одинцове разыгралась настоящая трагедия: молодая мама с младенцем живёт в постоянном страхе, что её родственник с психическими отклонениями наконец вернётся в их квартиру. Евгений 21 год своей жизни провёл в клиниках на принудительном лечении. Именно в этом доме мужчина уже расправился со своими родителями, а теперь он будет жить вместе со своими племянницей и внуком, пишет КП.

Надежда рассказала, что вместе с сестрой и братом выросла в неблагополучной семье — их воспитывали бабушка, дедушка, мама и дядя. Из всего семейства работал только дедушка, и за его труд на заводе ему выдали государственную трёхкомнатную квартиру. Бабушка и мама часто прикладывались к бутылке, а дядя постоянно нюхал клей, поэтому дети находились в ужасных условиях. Старших девочек вскоре отдали в интернат, а маленького брата Нади забрали в США на усыновление.

Спустя пару лет, как Надежду увезли из квартиры, её дядя Женя напал на дедушку с топором. После этого его забрали на девять лет в психиатрическую клинику. За время его принудительного лечения мама Нади пропала, а позже её объявили мёртвой, найдя останки неизвестной женщины. И когда дядя вернулся, его встретила дома одна бабушка. Мужчина начал поднимать на неё руку, за что его снова запрятали в клинику на пару месяцев, но это не помогло.

Когда его летом выпустили, он набросился на бабушку и тоже её убил. Две недели дядя жил с телом матери, пока соседи не пожаловались на невыносимый запах. Тогда полицейские снова забрали мужчину, которого направили на новое лечение. И вот недавно Наде пришло письмо о том, что дядю Женю выпускают. В панике молодая мама стала обращаться куда только возможно — и в клинику, и в полицию.

Когда сюда после убийства пришли, когда квартиру вычищали, обнаружили изрезанные фотографии. Кому-то он головы отрезал, кому-то глаза выкалывал. Там даже непонятно, что за люди Надежда

В больнице девушке сообщили, что, может быть, задержат дядю Женю ещё на полгода — в зависимости от его самочувствия. А вот в полиции только руками развели. Ведь официально ничего нельзя будет сделать, пока мужчина не набросится на Надю с ребёнком. Молодая мама даже не может съехать или продать квартиру — та всё ещё принадлежит государству. Так что девушке только и остаётся, что, объединившись с соседями, поднимать шумиху в СМИ.