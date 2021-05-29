В МЧС экстренно предупредили москвичей о грозе и порывистом ветре
Спасатели рекомендовали пешеходам не укрываться под шаткими конструкциями и деревьями.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Москву 29 мая накроет сильный дождь с грозой и порывистым ветром до 12–17 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по столице.
Водителям рекомендуется значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта и избегать обгонов и перестроений. Также стоит парковать личный транспорт вдали от деревьев, говорится в сообщении. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.
"При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Не оставляйте детей без присмотра", — отмечается в сообщении МЧС.
А неделей ранее Москву захватила аномальная жара. Температура воздуха в столице побила рекорд 124-летней давности.
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