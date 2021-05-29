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В МЧС экстренно предупредили москвичей о грозе и порывистом ветре

Спасатели рекомендовали пешеходам не укрываться под шаткими конструкциями и деревьями.

29 мая, 09:31
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Москву 29 мая накроет сильный дождь с грозой и порывистым ветром до 12–17 метров в секунду. Об этом сообщили в ГУ МЧС РФ по столице.

Водителям рекомендуется значительно снизить скорость, увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта и избегать обгонов и перестроений. Также стоит парковать личный транспорт вдали от деревьев, говорится в сообщении. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты, шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.

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"При движении по краю проезжей части пешеходу необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде. Не оставляйте детей без присмотра", — отмечается в сообщении МЧС.

А неделей ранее Москву захватила аномальная жара. Температура воздуха в столице побила рекорд 124-летней давности.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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