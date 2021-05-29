В горах Казахстана нашли мёртвыми двух пропавших туристов
Погибшие входили в группу, которая отправилась в поход 21 мая.
Фото © ТАСС / Валерий Сутулов
Спасатели обнаружили тела двух пропавших туристов в горах на юге Казахстана, поиски ещё двоих продолжаются. Об этом сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.
Тело одного погибшего нашли в реке Угам, второго — в трёх километрах от одноимённого села. Их на вертолёте транспортируют в город Шымкент. Погибшие входили в группу из семи туристов, которые отправились в поход по территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка 21 мая. Обратно они должны были прийти 24 мая, но к назначенной дате так и не вернулись. 28 мая спасателям удалось найти живыми троих туристов.
Ранее в МЧС Абхазии поступило сообщение с просьбой о помощи от группы российских туристов. Они заявили, что пытаются самостоятельно спуститься с высокогорья, но один из их товарищей этого сделать не может, ему нужна помощь. 13 мая группа нашлась, сумев спуститься в район сухумской ГЭС. При этом 64-летний екатеринбуржец остался на леднике, найти его так и не удалось.
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