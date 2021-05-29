В горах Казахстана нашли мёртвыми двух пропавших туристов

Спасатели обнаружили тела двух пропавших туристов в горах на юге Казахстана, поиски ещё двоих продолжаются. Об этом сообщил официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.

Тело одного погибшего нашли в реке Угам, второго — в трёх километрах от одноимённого села. Их на вертолёте транспортируют в город Шымкент. Погибшие входили в группу из семи туристов, которые отправились в поход по территории Сайрам-Угамского государственного национального природного парка 21 мая. Обратно они должны были прийти 24 мая, но к назначенной дате так и не вернулись. 28 мая спасателям удалось найти живыми троих туристов.