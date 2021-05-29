"Не критично, но болезненно": Эксперт оценил адресные санкции США против Белоруссии
По его мнению, в ответ на рестрикции Минск может начать сильнее сближаться с Москвой.
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Новые санкции США в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии станут ощутимыми, однако не будут критичными для Минска. Такое мнение выразил доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Коктыш.
"Это не критично, но это болезненно. В Белоруссии экспортно-ориентированная экономика, и, соответственно, любые ограничения экспортных возможностей всегда чувствительны", — приводит его слова РИА "Новости".
В ответ на рестрикции Белоруссия может начать сильнее сближаться с Россией, считает эксперт. По мнению Коктыша, в рамках этого союза найдутся инструменты для ответа на ограничения. Коктыш также полагает, что долгосрочность американских санкций и возможное их дальнейшее ужесточение определит встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая запланирована на 16 июня.
Напомним, после инцидента с самолётом Ryanair и задержанием белорусского активиста Романа Протасевича ЕС рекомендовал авиакомпаниям прекратить полёты над Белоруссией. Такое решение уже приняли французская Air France, австрийская Austrian Airlines, сингапурская Singapore Airlines, польские авиалинии LOT, финский национальный авиаперевозчик Finnair, испанская авиакомпания Iberia, нидерландская KLM, авиалинии Lufthansa и другие. А Украина с 26 мая полностью прекратила авиасообщение с Белоруссией. Кроме того, лидеры Евросоюза запретили белорусским авиакомпаниям летать на территорию ЕС и пригрозили Минску новыми санкциями.
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