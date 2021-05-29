Новые санкции США в отношении девяти государственных предприятий Белоруссии станут ощутимыми, однако не будут критичными для Минска. Такое мнение выразил доцент кафедры политической теории МГИМО (У) МИД России, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Коктыш.

"Это не критично, но это болезненно. В Белоруссии экспортно-ориентированная экономика, и, соответственно, любые ограничения экспортных возможностей всегда чувствительны", — приводит его слова РИА "Новости".

В ответ на рестрикции Белоруссия может начать сильнее сближаться с Россией, считает эксперт. По мнению Коктыша, в рамках этого союза найдутся инструменты для ответа на ограничения. Коктыш также полагает, что долгосрочность американских санкций и возможное их дальнейшее ужесточение определит встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, которая запланирована на 16 июня.