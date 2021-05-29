Видео © ГУ МЧС РФ по Свердловской области

В Екатеринбурге загорелся стальной ангар на одной из производственных площадок, к настоящему моменту пожарные локализовали возгорание на площади 450 квадратных метров. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

Инцидент произошёл на улице Фронтовых Бригад. Отмечается, что из-за высокой температуры обрушились конструкции ангара, а тушение осложняется большой горючей загрузкой, плотной задымлённостью и угрозой взрыва бочек с горюче-смазочными материалами, которые расположены внутри и рядом с ангаром. Для координации действий сил и средств на месте создан штаб пожаротушения.

"Тушение пожара продолжается, принимаются все меры для ликвидации открытого горения", — говорится в записи.