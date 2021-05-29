Тело 16-летнего подростка нашли в трансформаторе на Камчатке
Согласно предварительной версии, мальчик погиб от удара током. По факту трагедии проводится проверка.
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29 мая в трансформаторном пункте в Петропавловске-Камчатском было обнаружено тело 16-летнего подростка. Об этом на своём сайте сообщает местный СК РФ.
"Организована процессуальная проверка по факту обнаружения утром 29 мая 2021 года в трансформаторном пункте, расположенном по улице Космонавтов города Петропавловска-Камчатского, тела 16-летнего юноши", — говорится в сообщении.
По предварительной версии, мальчик погиб от удара током. По факту трагедии проводится проверка, в том числе и региональной прокуратурой. В ходе неё будет дана оценка исполнению федерального законодательства в части соблюдения требований безопасности эксплуатации и допуска к объекту электросетевого хозяйства.
Ранее Лайф писал о подростке, который умер от удара током в Тверской области. Школьник пытался снять находящийся под напряжением электрический кабель на трансформаторной подстанции.
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