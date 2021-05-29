Тело 16-летнего подростка нашли в трансформаторе на Камчатке

29 мая в трансформаторном пункте в Петропавловске-Камчатском было обнаружено тело 16-летнего подростка. Об этом на своём сайте сообщает местный СК РФ.

"Организована процессуальная проверка по факту обнаружения утром 29 мая 2021 года в трансформаторном пункте, расположенном по улице Космонавтов города Петропавловска-Камчатского, тела 16-летнего юноши", — говорится в сообщении.

По предварительной версии, мальчик погиб от удара током. По факту трагедии проводится проверка, в том числе и региональной прокуратурой. В ходе неё будет дана оценка исполнению федерального законодательства в части соблюдения требований безопасности эксплуатации и допуска к объекту электросетевого хозяйства.