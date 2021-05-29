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Тело 16-летнего подростка нашли в трансформаторе на Камчатке

Согласно предварительной версии, мальчик погиб от удара током. По факту трагедии проводится проверка.

29 мая, 10:18
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

29 мая в трансформаторном пункте в Петропавловске-Камчатском было обнаружено тело 16-летнего подростка. Об этом на своём сайте сообщает местный СК РФ.

"Организована процессуальная проверка по факту обнаружения утром 29 мая 2021 года в трансформаторном пункте, расположенном по улице Космонавтов города Петропавловска-Камчатского, тела 16-летнего юноши", — говорится в сообщении.

По предварительной версии, мальчик погиб от удара током. По факту трагедии проводится проверка, в том числе и региональной прокуратурой. В ходе неё будет дана оценка исполнению федерального законодательства в части соблюдения требований безопасности эксплуатации и допуска к объекту электросетевого хозяйства.

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Ранее Лайф писал о подростке, который умер от удара током в Тверской области. Школьник пытался снять находящийся под напряжением электрический кабель на трансформаторной подстанции.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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