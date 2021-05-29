Лайф узнал подробности ДТП под Брянском, где бойцы Росгвардии сбили двух детей на пешеходном переходе

Бойцы Росгвардии, которые в городе Новозыбкове Брянской области на служебной машине сбили двух детей на пешеходном переходе, рассказали свою версию событий. На допросе сидевший за рулём сотрудник признал, что принял красный сигнал светофора за зелёный. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

В момент аварии за рулём автомобиля находился 35-летний старший сержант Росгвардии Виталий Волков. Его 38-летний коллега Артём Шевелёв говорит, что не обратил внимания на сигнал светофора. Пострадавшие мальчики находятся в больнице. Состояние одного из них оценивается как средней степени тяжести, прогноз стабильный, опасности для жизни нет. А второй ребёнок чувствует себя прекрасно, уже 31 мая его планируют выписать.