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Семь человек пострадали в результате стрельбы в Майами

Полиция пока не предоставила никакой информации о нападавшем, расследование инцидента продолжается.

29 мая, 15:21
<p>Фото © The Miami Herald</p>

Фото © The Miami Herald

В городе Майами (штат Флорида) произошёл страшный инцидент — неизвестный открыл огонь по людям прямо на улице. Об этом сообщает телеканал NBC 6 со ссылкой на полицию.

Сообщается о семи пострадавших, которые были доставлены в местное лечебное заведение с огнестрельными ранениями. Никакой информации о злоумышленнике и причинах стрельбы пока нет, полиция продолжает вести расследование.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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