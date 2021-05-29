Семь человек пострадали в результате стрельбы в Майами
Полиция пока не предоставила никакой информации о нападавшем, расследование инцидента продолжается.
Фото © The Miami Herald
В городе Майами (штат Флорида) произошёл страшный инцидент — неизвестный открыл огонь по людям прямо на улице. Об этом сообщает телеканал NBC 6 со ссылкой на полицию.
Сообщается о семи пострадавших, которые были доставлены в местное лечебное заведение с огнестрельными ранениями. Никакой информации о злоумышленнике и причинах стрельбы пока нет, полиция продолжает вести расследование.
Ранее Лайф писал о девяти пострадавших в результате стрельбы в американском городе Провиденс, штат Род-Айленд. Трое из них находились в критическом состоянии.
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