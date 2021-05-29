Семь человек пострадали в результате стрельбы в Майами

В городе Майами (штат Флорида) произошёл страшный инцидент — неизвестный открыл огонь по людям прямо на улице. Об этом сообщает телеканал NBC 6 со ссылкой на полицию.

Сообщается о семи пострадавших, которые были доставлены в местное лечебное заведение с огнестрельными ранениями. Никакой информации о злоумышленнике и причинах стрельбы пока нет, полиция продолжает вести расследование.