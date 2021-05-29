Сборная России по хоккею одержала четвёртую победу на групповом этапе чемпионата мира в Риге. В очередном матче команда Валерия Брагина была сильнее Швейцарии — 4:1.

В первом периоде зрители голов не увидели. Хотя для этого было немало моментов: наши могли открыть счёт уже на первой минуте, а швейцарцы не один раз потревожили нашего голкипера. Открыть счёт в середине второго периода смог Антон Бурдасов.