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Плей-офф всё ближе: Сборная России обыграла Швейцарию на ЧМ по хоккею

По ходу матча поклонникам нашей команды пришлось изрядно понервничать, однако "Красная машина" взяла своё.

29 мая, 15:16
<p>Фото © ТАСС / Наталия Федосенко</p>

Фото © ТАСС / Наталия Федосенко

Сборная России по хоккею одержала четвёртую победу на групповом этапе чемпионата мира в Риге. В очередном матче команда Валерия Брагина была сильнее Швейцарии — 4:1.

В первом периоде зрители голов не увидели. Хотя для этого было немало моментов: наши могли открыть счёт уже на первой минуте, а швейцарцы не один раз потревожили нашего голкипера. Открыть счёт в середине второго периода смог Антон Бурдасов.

Куда более нервным для нашей сборной и её болельщиков получился третий период. Сначала Хишир сравнял счёт, однако уже через несколько минут Карнаухов и Толчинский сделали преимущество нашей команды комфортным. В самом конце Толчинский забил уже в пустые ворота. В итоге — 4:1. Наша сборная делает важнейший шаг в сторону плей-офф, одерживая четвёртую победу на турнире.

Реабилитировались за Словакию: Сборная России обыграла Данию на ЧМ по хоккею

Реабилитировались за Словакию: Сборная России обыграла Данию на ЧМ по хоккею

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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