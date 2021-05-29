Плей-офф всё ближе: Сборная России обыграла Швейцарию на ЧМ по хоккею
По ходу матча поклонникам нашей команды пришлось изрядно понервничать, однако "Красная машина" взяла своё.
Фото © ТАСС / Наталия Федосенко
Сборная России по хоккею одержала четвёртую победу на групповом этапе чемпионата мира в Риге. В очередном матче команда Валерия Брагина была сильнее Швейцарии — 4:1.
В первом периоде зрители голов не увидели. Хотя для этого было немало моментов: наши могли открыть счёт уже на первой минуте, а швейцарцы не один раз потревожили нашего голкипера. Открыть счёт в середине второго периода смог Антон Бурдасов.
Куда более нервным для нашей сборной и её болельщиков получился третий период. Сначала Хишир сравнял счёт, однако уже через несколько минут Карнаухов и Толчинский сделали преимущество нашей команды комфортным. В самом конце Толчинский забил уже в пустые ворота. В итоге — 4:1. Наша сборная делает важнейший шаг в сторону плей-офф, одерживая четвёртую победу на турнире.
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