Экс-футболист сборной Украины попался пьяным за рулём и устроил потасовку с полицейскими

В Киеве был задержан за пьяное вождение экс-защитник "Шахтёра". Видео © Новини.LIVE

В центре Киева на бульваре Леси Украинки патрульные остановили Porsche 911, за рулём которого находился экс-защитник ФК "Шахтёр", бывший игрок сборной Украины по футболу Вячеслав Шевчук. Об этом сообщает украинский ресурс "Новини. LIVE".

Шевчук решил не идти навстречу сотрудникам правоохранительных органов и сразу же начал вести себя агрессивно, в результате чего очень быстро оказался на свежем воздухе в позе лебедя на пути в полицейское авто. Однако и тут футболист решил оказать сопротивление и отказался залезать в автомобиль, крича о том, что ему очень надо в туалет.

В результате недолгой потасовки бывший защитник всё же оказался в машине и был доставлен в участок. Согласно словам футболиста, его "слили друзья из "Шахтёра".

В составе "горняков" Шевчук стал семикратным чемпионом Украины, пятикратным обладателем Кубка Украины, трёхкратным победителем национального Суперкубка. Также он провёл 54 матча за национальную команду Незалежной.