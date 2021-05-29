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Схватила за волосы и с силой потянула: В Ростовской области инспектора ПДН могут уволить за избиение девочки-подростка

На время служебной проверки женщину отстранили от исполнения обязанностей.

29 мая, 12:08
<p>Фото © ГУ МВД по Ростовской области</p>

Фото © ГУ МВД по Ростовской области

Инспектор по делам несовершеннолетних в городе Батайске Ростовской области может лишиться работы, ведь женщина подозревается в избиении 15-летней девочки. Об этом сообщили в региональном главке МВД.

"Проводится служебная проверка в отношении сотрудника ПДН ОМВД России по городу Батайску по факту возможного причинения телесных повреждений несовершеннолетнему", — рассказали в управлении.

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Инцидент произошёл 23 мая возле отдела полиции в Батайске, куда доставили разыскиваемую 15-летнюю девочку, которая сбежала из дома. Тогда у подростка случился конфликт с сотрудницей органов, которая якобы схватила девочку за волосы и с силой потянула на себя, отчего девочка упала на асфальт и повредила руку. На время проверки женщина отстранена от исполнения служебных обязанностей. Если случившееся подтвердится, она будет уволена.

Ранее Лайф рассказывал, что пожарного заподозрили в развращении 14-летней дочери известного дирижёра мюзиклов. Со слов пострадавшей, она была в бессознательном состоянии и произошедшего не помнит. С мужчиной школьница познакомилась в Сети.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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