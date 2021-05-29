Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия — За правду"

Ранее сообщалось, что звезда боевиков 90-х Стивен Сигал принял решение вступить в партию "Справедливая Россия — За правду". При этом голливудский актёр не сможет баллотироваться в Госдуму из-за наличия у него других гражданств помимо российского. Звезда Голливуда уже разработал свой первый законопроект для России. Он предлагает лишать свободы и права занимать определённые должности осуждённых за загрязнение воды, атмосферы или морской среды, нанёсших природе ущерб средней тяжести.