Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия — За правду"
Актёр продолжит заниматься вопросами экологии, в том числе борьбой против загрязнения природы.
Актёр Стивен Сигал стал членом партии "Справедливая Россия — За правду". Видео © LIFE
Голливудский актёр Стивен Сигал официально вступил в партию "Справедливая Россия — За правду". Ранее он был членом партии "За правду".
На заседании палаты депутатов лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов вручил звёздному коллеге партийный билет. Стивен Сигал продолжит заниматься вопросами экологии, особенно борьбой против загрязнения природы.
Ранее сообщалось, что звезда боевиков 90-х Стивен Сигал принял решение вступить в партию "Справедливая Россия — За правду". При этом голливудский актёр не сможет баллотироваться в Госдуму из-за наличия у него других гражданств помимо российского. Звезда Голливуда уже разработал свой первый законопроект для России. Он предлагает лишать свободы и права занимать определённые должности осуждённых за загрязнение воды, атмосферы или морской среды, нанёсших природе ущерб средней тяжести.
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