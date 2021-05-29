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Звонят от имени ФСБ и полиции: Банки предупредили россиян о новой волне телефонных мошенничеств

Для обмана клиентов они пользуются методом социальной инженерии — входят в доверие граждан, представляясь сотрудниками правоохранительных органов.

29 мая, 11:36
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Ряд крупных российских банков зафиксировали всплеск активности телефонных мошенников этой весной. Их обнаружили среди клиентов ВТБ, "Почта банка", "Райффайзенбанка" и "Открытия", сообщает РБК.

По словам вице-президента, директора по безопасности "Почта банка" Станислава Павлунина, с 6 по 18 мая 2021 года поступило 29 сигналов о преступлениях. При этом общая сумма ущерба составила девять миллионов рублей. Мошенники звонили своим жертвам под видом полиции, ФСБ или ЦБ. По его словам, антифрод-система выявила почти все случаи мошенничества. Однако жертвы под влиянием преступников всё равно подтверждали операции, иногда даже в отделении банка.

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В свою очередь, в ВТБ в период с марта по май обнаружили двукратный рост числа попыток хищения средств клиентов. По данным старшего вице-президента банка Никиты Чугунова, почти во всех случаях мошенники использовали приёмы социальной инженерии.

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Ранее эксперт раскрыл любимые номера телефонных мошенников. По его словам, введение в заблуждение потенциальной жертвы начинается ещё до самого телефонного звонка.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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