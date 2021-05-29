По словам вице-президента, директора по безопасности "Почта банка" Станислава Павлунина, с 6 по 18 мая 2021 года поступило 29 сигналов о преступлениях. При этом общая сумма ущерба составила девять миллионов рублей. Мошенники звонили своим жертвам под видом полиции, ФСБ или ЦБ. По его словам, антифрод-система выявила почти все случаи мошенничества. Однако жертвы под влиянием преступников всё равно подтверждали операции, иногда даже в отделении банка.