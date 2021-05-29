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В Москве открылся новый вокзал для поездов дальнего следования

Он объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК.

29 мая, 11:11
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

В Москве начал работу новый вокзал для поездов дальнего следования Восточный. Церемонию его открытия провели мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров.

"Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за сто лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения", — сказал Собянин.

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Градоначальник подчеркнул, что новый транспортный узел будет важен не только для гостей столицы, но и для москвичей, так как благодаря ему произойдёт серьёзное уменьшение плотности пассажиропотока на некоторых станциях метрополитена. Например, станции метро "Курская" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии разгрузятся на 25 тысяч пассажиров в сутки.

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Ранее сообщалось, что активное развитие ждёт не только железные дороги и метрополитен, но и трамвайные сети. Этому поможет решение объединить метро и трамвай в одну рельсовую систему. Таким образом, Москва встанет в один ряд с Прагой, Ригой, Мюнхеном, Цюрихом, Женевой и Амстердамом.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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