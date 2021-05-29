В Москве открылся новый вокзал для поездов дальнего следования

В Москве начал работу новый вокзал для поездов дальнего следования Восточный. Церемонию его открытия провели мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозёров.

"Сегодня большое событие, я бы сказал, что впервые за сто лет открывается полноценный новый вокзал, который объединяет Курское направление железной дороги, станцию метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения", — сказал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что новый транспортный узел будет важен не только для гостей столицы, но и для москвичей, так как благодаря ему произойдёт серьёзное уменьшение плотности пассажиропотока на некоторых станциях метрополитена. Например, станции метро "Курская" Кольцевой и Арбатско-Покровской линий, а также "Чкаловская" Люблинско-Дмитровской линии разгрузятся на 25 тысяч пассажиров в сутки.