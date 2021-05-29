В Петербурге пьяная пара вывалилась с балкона третьего этажа в ходе бурной ссоры. Видео © Соцсети

Необычный инцидент произошёл в Санкт-Петербурге — очевидцам удалось заснять, как женщина в халате эффектным приёмом выбросила мужчину в спортивном костюме с балкона третьего этажа, при этом сама она тоже полетела вниз.

Как выяснил Лайф, у 35-летних Ольги В. и Евгения К. произошёл конфликт во время распития алкогольных напитков. На балконе парочка продолжила ссориться, и в итоге хрупкие перила не выдержали их обоих. После падения прохожие вызвали скорую, пострадавших доставили в одну из городских больниц.

Ольга В. и Евгений К. Фото © Соцсети