В Петербурге пьяная пара вывалилась с балкона третьего этажа в ходе бурной ссоры
Прохожие вызвали для пострадавших скорую помощь, парочку доставили в одну из городских больниц.
В Петербурге пьяная пара вывалилась с балкона третьего этажа в ходе бурной ссоры. Видео © Соцсети
Необычный инцидент произошёл в Санкт-Петербурге — очевидцам удалось заснять, как женщина в халате эффектным приёмом выбросила мужчину в спортивном костюме с балкона третьего этажа, при этом сама она тоже полетела вниз.
Как выяснил Лайф, у 35-летних Ольги В. и Евгения К. произошёл конфликт во время распития алкогольных напитков. На балконе парочка продолжила ссориться, и в итоге хрупкие перила не выдержали их обоих. После падения прохожие вызвали скорую, пострадавших доставили в одну из городских больниц.
Ольга В. и Евгений К. Фото © Соцсети
Ранее Лайф рассказывал, как мужчина под наркотическим опьянением забрался под кассу в супермаркете, с жуткими криками метался из стороны в сторону и бил бутылки, а после этого скончался.
Лента новостей
"Если бы мне было 15, я бы гордился": Петербургский музыкант объявил себя внебрачным сыном Абдулова
сегодня в 10:45
"Мы прорвёмся": Глава "Белавиа" назвал фашистской извращённостью запрет на полёты
сегодня в 10:33
В Петербурге задержали мужчину, который вместе с братом убил и закопал в лесу двух человек
сегодня в 10:23
Комментариев: 0