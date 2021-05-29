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В Петербурге пьяная пара вывалилась с балкона третьего этажа в ходе бурной ссоры

Прохожие вызвали для пострадавших скорую помощь, парочку доставили в одну из городских больниц.

29 мая, 10:49

В Петербурге пьяная пара вывалилась с балкона третьего этажа в ходе бурной ссоры. Видео © Соцсети

Необычный инцидент произошёл в Санкт-Петербурге — очевидцам удалось заснять, как женщина в халате эффектным приёмом выбросила мужчину в спортивном костюме с балкона третьего этажа, при этом сама она тоже полетела вниз.

Как выяснил Лайф, у 35-летних Ольги В. и Евгения К. произошёл конфликт во время распития алкогольных напитков. На балконе парочка продолжила ссориться, и в итоге хрупкие перила не выдержали их обоих. После падения прохожие вызвали скорую, пострадавших доставили в одну из городских больниц.

Ольга В. и Евгений К. Фото © Соцсети

Ольга В. и Евгений К. Фото © Соцсети

Ранее Лайф рассказывал, как мужчина под наркотическим опьянением забрался под кассу в супермаркете, с жуткими криками метался из стороны в сторону и бил бутылки, а после этого скончался.

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Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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